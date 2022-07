 Pięciobój nowoczesny - na czym polega? Gdzie ćwiczyć?

Pięciobój nowoczesny na Igrzyskach Olimpijskich pojawił się po raz pierwszy w 1912 roku w Sztokholmie. To jedyna dyscyplina, która została zaprojektowana specjalnie na potrzeby olimpijskie. Jakie pięciobój nowoczesny konkurencje zawiera? Które pięciobój nowoczesny dyscypliny są najtrudniejsze?

Pięciobój nowoczesny konkurencje

W pięcioboju nowoczesnym startuje 36 zawodników, którzy rywalizują w pięciu różnych konkurencjach:

Szermierce,

Pływaniu,

Jeździe konnej,

Strzelaniu,

Biegu przełajowym.

Pięciobój nowoczesny – ile trwają zawody?

Cała rywalizacja w pięcioboju nowoczesnym trwa jeden dzień z eliminacyjną rundą walk szermierczych rozgrywaną w przededniu zawodów.

Pięciobój nowoczesny dyscypliny – punktacja

Wyniki z każdej konkurencji pięcioboju nowoczesnego zamieniane są na punkty. Po pierwszych trzech: szermierce, pływaniu i jeździe konnej ustalana jest kolejność, według której zawodnicy wybiegają na trasę biegu przełajowego połączonego ze strzelaniem. Różnica punktowa pomiędzy zawodnikami przeliczana jest na sekundy. Ten system oznacza, że pierwszy na mecie zostaje zwycięzcą całych zawodów.

Kwalifikacje w pięcioboju nowoczesnym

W przeddzień zawodów odbywa się pierwsza runda szermiercza. Każdy walczy z każdym, a walka trwa do jednego trafienia, ale nie dłużej niż minutę. Przy braku trafienia obu zawodnikom zalicza się porażkę. Jest to pierwsza faza walk szermierczych służąca ustaleniu kolejności zawodników w fazie drugiej, która odbywa się w dniu właściwych zawodów.

Pięciobój nowoczesny konkurencje – pływanie

Zawody w pięcioboju nowoczesnym zaczynają się od pływania. Walka toczy się na dystansie 200 metrów stylem dowolnym. Wyniki przeliczane są na punkty i dodaje się je do punktów zdobytych w czasie pojedynków szermierczych.

Druga konkurencja pięcioboju nowoczesnego – szermierka

Po pływaniu rozgrywana jest runda dodatkowych walk szermierczych. Biorą w niej udział wszyscy zawodnicy. Pojedynki trwają po 45 sekund i zaczynają się od spotkania dwóch zawodników najniżej sklasyfikowanych po pierwszej fazie szermierki. Zwycięzca otrzymuje punkt i prawo walki z kolejnym zawodnikiem z końca listy i tak aż do pierwszego miejsca na liście. Ta faza walk szermierczych daje zawodnikom szansę na zdobycie dodatkowych punktów.

Skoki przez przeszkody – kolejna dyscyplina pięcioboju nowoczesnego

Zawodnicy muszą przejechać tor z przeszkodami na wylosowanym koniu, którego nigdy wcześniej nie dosiadali. Na poznanie go mają dwadzieścia minut przeznaczone na rozgrzewkę. Tor składa się z dwunastu różnego rodzaju przeszkód: płotów, murów, bram czy rowów z wodą. Każdy zawodnik stara się przejechać tor przeszkód, popełniając jak najmniej błędów w wyznaczonym czasie. Za tzw. czysty przejazd przyznaje się 300 punktów.

Finałowa konkurencja pięcioboju nowoczesnego

Pięciobój nowoczesny konkurencje kończą się na biegu przełajowym połączonym ze strzelaniem. Pierwszy na trasę wybiega lider klasyfikacji. Kolejni zawodnicy wypuszczani są z linii startu w odstępach czasowych odpowiadających różnicy punktowej pomiędzy nimi przeliczanej na sekundy. Każdy punkt straty oznacza jedną sekundę opóźnienia na starcie.

Bieg odbywa się na 800-metrowej trasie, którą trzeba pokonać cztery razy. Bieg przerywany jest na pięć serii strzelania z pistoletu laserowego. W każdej w czasie nie dłuższym niż 50 sekund należy trafić 5 razy do celu. Zwycięzcą zostaje zawodnik, który przekracza linię mety jako pierwszy.

Sprzęt w pięcioboju nowoczesnym

W związku z tym, że pięciobój nowoczesny konkurencji posiada aż pięć, każda dyscyplina wymaga własnego, unikalnego zestawu sprzętu. Niestety, może to sprawić, że sport będzie dość kosztowny, jeśli ktoś myśli o zaczęciu jego uprawiania. Oto krótka lista wyposażenia dla dyscyplin nowoczesnego pięcioboju:

Szermierka – odzież ochronna (rękawice, kurtka, spodnie, buty, maska, ochraniacze klatki piersiowej), szpada,

Pływanie – czepek pływacki, strój kąpielowy, okularki,

Jeździectwo – strzemiona, kantary, wodze, wędzidło, napierśniki, wytok,

Bieg przełajowy i strzelanie – buty do biegania, pistolet laserowy.

Gdzie ćwiczyć pięciobój nowoczesny?

Rozpoczęcie treningów pięcioboju nowoczesnego może być zniechęcającą perspektywą, ze względu na fakt, że pięciobój nowoczesny obejmuje pięć różnych dyscyplin. Można by pomyśleć, że trzeba być jakimś Supermanem, żeby być genialnym we wszystkich pięciu konkurencjach pięcioboju nowoczesnego. Jednak bardzo mało zawodników jest znakomitych we wszystkich konkurencjach i dlatego cały czas pracują nad poprawą swoich umiejętności.

Pięciobój nowoczesny często wywodzi się z jednego lub kilku dyscyplin sportowych. Wiele osób zaczyna od wzięcia udziału w dwuboju nowoczesnym, który obejmuje tylko dwie konkurencje: pływanie i bieganie, a następnie awansuje w kierunku wszystkich pięciu dyscyplin, które składają się na współczesny pięciobój.

Większość ludzi potrafi biegać i pływać, podczas gdy inne dyscypliny wymagają użycia specjalistycznego sprzętu. Na początek nie musi być on drogi, ponieważ wiele klubów oferuje sesje treningowe, na których powinno być możliwe wypożyczenie sprzętu, często za niewielką opłatą.

W przypadku szermierki koszty wyposażenia są różne, ale nowy sprzęt zazwyczaj jest drogi. Sprawy mają się podobnie z jeździectwem jako zdaniem wielu najtrudniejszą konkurencją pięcioboju nowoczesnego. Posiadanie własnego konia jest kosztowną sprawą i chociaż niektórzy pięcioboiści mają swojego konia, nie jest to konieczne, ponieważ konie są zwykle dostarczane przez organizatorów zawodów. Aby jeździć w zawodach pięcioboju nowoczesnego, będziesz musiał przedstawić certyfikat kompetencji jeździeckich.

