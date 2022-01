Pierwszy tydzień Ferii z MOSiR-em 

Rozpoczęły się ferie zimowe dla naszego województwa. Dzieci i młodzież mają możliwość odpoczynku od szkolnych obowiązków. A najlepszą formą spędzania wolnego czasu jest jednak aktywność fizyczna. Sprawdź, co będzie się działo w pierwszym tygodniu bezpłatnych ferii w Elblągu.

Na Krytym Lodowisku Helena od poniedziałku do piątku odbywać się będą cykliczne darmowe ślizgawki. Dostępne będą dwa wejścia na taflę, o godzinie 12 i 13. Podczas pierwszych wejść (o godz. 12) będą odbywały się różne animacje i zabawy dla uczestników. W poniedziałek i piątek będą to zajęcia sportowo-rekreacyjne, we wtorek i czwartek turnieje mini hokeja, a w środę - festyn lodowy z wieloma konkurencjami i nagrodami. O godz. 13 będą rozpoczynały swobodne jazdy na lodzie.

W czasie ferii na Torze Kalbar także będzie można bezpłatnie skorzystać ze ślizgawek, które rozpoczną się o 10 i o 12, a potrwają półtorej godziny.

Warto przyjść również do Krytej Pływalni. Od poniedziałku do piątku w godzinach 10-10:45 ruszą zajęcia w niecce basenu rekreacyjnego dla klas II-IV szkoły podstawowej, natomiast w godzinach 11-11:45 dla dzieci z klas V-VIII. Podczas sesji nasze pociechy pograją m.in. w siatkówkę lub koszykówkę w wodzie.

W Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej wystartują cykliczne zajęcia z wielu dyscyplin, prowadzone przez trenerów z elbląskich klubów. W pierwszym tygodniu ferii codziennie o 8:00 ruszają ogólnorozwojowe zajęcia z piłki ręcznej z KPR Elbląg, o 9:30 z piłki nożnej z ZKS Olimpia Elbląg, o 10:00 z tenisa stołowego z Mlexerem Elbląg, a o 11:00 na sali sportów walki oraz na głównej płycie boiska zapoznamy się z judo dzięki zajęciom prowadzonym przez trenera Judo Olimpii Elbląg. W poniedziałek i środę o 10:30 zabawę z kickboxingiem poprowadzi Elbląski Klub Karate.

Atrakcyjnie zapowiadają się także zajęcia w Bażantarni. We wtorek o 12:00 pójdziemy na spacer z leśnikiem i dzięki jego opowieściom poznamy tajemnice lasu. W sobotę o 10:00 zapraszamy na Snowbike. Pojedziemy czerwonym szlakiem do Parasola, a na polanie z wiatami poznamy technikę jazdy po śniegu na oponach zwykłych i kolcowanych. Później ogrzejemy się przy ognisku z kiełbaskami. Snowbike odbędzie się pod warunkiem, że w Bażantarni będzie śnieg. W niedzielę natomiast bez względu na pogodę ruszymy o 12:00 z Placu Katedralnego na wycieczkę rowerową do Nowakowa, połączoną z kwestą na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O 14:00 wszyscy przyjedziemy na Stare Miasto, gdzie będą trwały na scenie licytacje i występy.

Szczegółowy plan z podziałem na poszczególne dni i obiekty dostępny jest na stronie MOSiR, w zakładce Ferie zimowe z MOSiR-em 2022.

Warto dodać, że w tym czasie codziennie będzie można uczestniczyć w popołudniowych, płatnych ślizgawkach zarówno na Torze Kalbar, jak i na Krytym Lodowisku. W godzinach od 6 do 22 czynne będzie również Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Odbywać się będą także zajęcia w ramach Aktywuj się z MOSiR-em.

Zasady bezpieczeństwa

W związku z sytuacją wywołaną przez pandemię dokładamy wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom korzystającym z obiektów sportowych MOSiR. Prosimy o zachowanie minimum 1,5 metra odstępów, zakrywanie usta i nosa w obiektach zadaszonych (lodowisko, hala i baseny) oraz o stosowanie się do poleceń obsługi, komunikatów zamieszczonych na terenie obiektu i wytycznych zawartych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów.