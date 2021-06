Pierwszy tydzień Wakacji z MOSiR-em

Świadectwa rozdane - czas zacząć wakacje, czyli najlepszy czas roku. Z myślą o elblążanach, którzy będą na miejscu, MOSiR przygotował ciekawą ofertę zajęć i atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zaczynamy w sobotę od zajęć tenisa na Kalbarze.

W piątek (25 czerwca) świadectwa szkolne zostały odebrane, a to oznacza, że zaczęły się wakacje. W Elblągu będzie to czas, w którym każdy znajdzie dla siebie ciekawe atrakcje. MOSiR przygotował bowiem bogatą ofertę zajęć, atrakcji, wydarzeń, z których będzie można skorzystać już od soboty.

Wakacje z MOSiR-em rozpoczną pierwsze zajęcia tenisowe dla początkujących. W sobotę (26 czerwca) od godz. 9 do 12 na kortach wewnątrz Toru Wrotkarskiego Kalbar przy ul. Agrykola instruktor ze Szkoły Tenisa Score pokaże podstawy tego popularnego sportu.

W niedzielę (27) czerwca pojedziemy na pierwszą wakacyjną Miejską Wycieczkę Rowerową, która rozpocznie się o godz. 10 przy pętli tramwajowej na ul. Ogólnej. Pierwszym celem są Kadyny, a po powrocie czeka na uczestników gościnny Dom pod Cisem z poczęstunkiem.

Od poniedziałku do piątku do godz. 15 przez całe wakacje na lodowisku Helena będzie Strefa Gier i Zabaw dla dzieci, a na niej stoły do cymbergaja, stoły do piłkarzyków, trampoliny, mini boisko do piłki nożnej, stoły do tenisa stołowego, mini tor do kręgli oraz boisko do mini koszykówki.

W środę zapraszamy na Skate Park Show, czyli warsztaty i pokazy jazdy na hulajnodze i deskorolce, które poprowadzą najlepsi polscy skaterzy – Olaf Żołna i Damian Chrobot. Start o godz. 18 w parku przy ul. Mickiewicza.

W każdy czwartek (od 1 lipca) będą odbywały się zajęcia ogólnorozwojowe z UKS Wikingowie na Torze Kalbar. Natomiast przez całe wakacje w poniedziałki, środy i piątki o godz. 18.30 razem z Team Karaś można uczestniczyć w treningach Biegowa Bażantarnia (start przy muszli koncertowej).

W sobotę (3 lipca) odbędą się mistrzostwa Elbląga rowerków biegowych, hulajnóg i rolek, czyli Hulaj-Nóżka. A w niedzielę (4 lipca) Gra Miejska 500-lecie Piekarczyka – czyli spacery na orientację po Starym Mieście śladami Piekarczyka. Start o godz. 10 przy Bramie Targowej.

Zachęcamy również do korzystania z Toru Wrotkarskiego Kalbar wraz z boiskami do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej/nożnej. Tor jest czynny codziennie od godz. 9 do 20.50. Zapraszamy także do odwiedzenia Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, która przez cały tydzień otwarta jest od 6 do 22.

Zajęcia i atrakcje w ramach Wakacji z MOSiR-em są bezpłatne, a cały program dostępny jest na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.