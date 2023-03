Pierwszy wiosenny punkt

Po pierwszej połowie Concordia Elbląg przegrywała 0:2 z wiceliderem pierwszej grupy III ligi - Legionovią Legionowo. W drugiej połowie pomarańczowo-czarni postarali się o niespodziankę i do Elbląga wrócili z jednym punktem.

Wczorajszy (18 marca) mecz Legionovii Legionowo z Concordią Elbląg był dla elblążan trudny. Gospodarze walczą o awans do II ligi, goście o utrzymanie. Po pierwszej części meczu zasłużenie prowadziła Legionovia, która potrafiła wykorzystać niedokładność w grze pomarańczowo-czarnych. Gospodarze udokumentowali przewagę dwoma bramkami. W 17. minucie po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Jakuba Wąsowskiego pokonał Grzegorz Wojdyga. W 33. minucie sędzia podyktował rzut wolny za faul Tomasza Szawary w polu karnym. Kamil Kumoch wykorzystał jedenastkę. Gospodarze mieli jeszcze kilka dobrych sytuacji np. w 30. minucie piłka przedefilowała przed linią bramkową, wystarczyło tylko dołożyć nogę, na szczęście dla pomarańczowo-czarnych nie było nikogo, kto mógłby zmienić wynik.

Po przerwie podopieczni Adriana Żurańskiego nie mieli nic do stracenia i zaatakowali odważniej, a co najważniejsze skutecznie. Kontaktową bramkę zdobył Łukasz Kopka w 59. minucie wykorzystując podanie Joao Augusto. A kilka minut później pomarańczowo-czarni doprowadzili do remisu. W strzeleniu bramki gości wyręczył Grzegorz Wojdyga, po podaniu Mateusza Szmydta.

Elblążanie mieli jeszcze kilka okazji, aby mecz zakończyć zwycięstwem. Jedną z lepszych sytuacji miał Joao Augusto, który w 65. minucie strzelił minimalnie obok słupka. Więcej bramek nie padło i obie drużyny podzieliły się zdobyczą punktową.

Następny mecz Concordia Elbląg rozegra w środę (22 marca). W Kętrzynie zmierzy się z miejscową Granicą (IV liga) w 1/8 Wojewódzkiego Pucharu Polski. W następnej kolejce ligowej podopieczni Adriana Żurańskiego w Elblągu podejmą rezerwy Jagiellonii Białystok.

Legionovia Legionowo - Concordia Elbląg 2:2 (2:0)

Bramki: 1:0 - Wojdyga (17. min.), 2:0 - Kumoch (34. min., karny), 2:1 - Kopka (59. min.), 2:2 - Wojdyga (63. min., samobójcza)

Concordia: Wąsowski - Jońca, Weremko, Szawara, Bukacki, Nowicki, Szmydt, Jarzębski (88‘ Drewek), Kopka, Góral, Augusto