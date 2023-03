Piłka ręczna - reaktywacja

W maju ubiegłego roku piłkarze ręczni KPR Elbląg rozegrali ostatni mecz ligowy. Mogło się wydawać, że męski szczypiorniak w Elblągu zakończył swoją historię. Grono sympatyków piłki ręcznej chce reaktywować seniorską drużynę i jesienią rozpocząć batalię w II lidze.

15 maja 2022 r. opublikowaliśmy tekst „Przegrana KPR w ostatnim meczu“ opisujący ostatni mecz w sezonie elbląskich piłkarzy ręcznych. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że to będzie ostatni (jak na razie) mecz ligowy męskiej piłki ręcznej w Elblągu. KPR w Kwidzynie przegrał z miejscowym USARem 25:28 i rozgrywki zakończył na 8. miejscu w pierwszej lidze.

Do rozgrywek w kolejnym sezonie elblążanie nie przystąpili z powodu braku pieniędzy. - Wszyscy doskonale wiemy, jaką obecnie mamy sytuację gospodarczą i nawet transze, które przelewał nam urząd, były niewystarczające - mówił Maciej Serafin, prezes KPR w październiku ubiegłego roku - Z informacji, które do nas docierały, wsparcie na kolejny rok byłoby na tym samym poziomie albo niższe. To w żaden sposób nie umożliwiłoby rozegrania sezonu. Sponsorzy również się wycofywali. Szukaliśmy nowych, zrobiliśmy co mogliśmy, byliśmy praktycznie wszędzie, niestety w naszym mieście ciężko jest pozyskać większe pieniądze.

I zapowiadało się na to, że trwająca od 1954 r. historia męskiego szczypiorniaka w Elblągu zakończyła się. Piłkarze rozjechali się po innych klubach. W Elblągu zostało grono sympatyków, którzy nie do końca chcieli pogodzić się z takim rozwojem wypadków.

- We wrześniu poszedłem do hali przy ul. Kościuszki, zobaczyć co słychać w drużynie. I wtedy się dowiedziałem, że drużyny seniorów już nie ma. Nie mogłem się z tym pogodzić, kilka miesięcy chodziłem z myślami co z tym zrobić i ostatecznie zdecydowaliśmy się przejść do konkretnych działań - mówił Karol Stolarowicz, były piłkarz ręczny Truso Elbląg. - W lutym spotkałem się z Zenonem Korzeniewskim, Zygmuntem Narbuntowiczem i Piotrem Sadowskim i postanowiliśmy rozpocząć działania w kierunku reaktywacji drużyny seniorskiej.

Wczoraj (14 marca) odbyło się kolejne spotkanie, podczas którego kilkunastu sympatyków elbląskiego szczypiorniaka rozmawiało na temat pierwszych kroków w celu reaktywacji seniorskiej drużyny piłki ręcznej.

W toku dyskusji okazało się, że problemu ze skompletowaniem składu na II ligę nie powinno być. Najważniejszym problemem, z którym muszą się zmierzyć pomysłodawcy to zapewnienie finansowania nowemu projektowi oraz dokonanie formalności. - W najbliższym czasie chcemy powołać stowarzyszenie piłki ręcznej, aby reaktywować seniorów. Będziemy też szukać sponsorów, którzy pomogliby finansowo w działalności i udziale w rozgrywkach II ligi piłki ręcznej - mówi Zygmunt Narbuntowicz, trener piłki ręcznej w Truso.

II liga [trzeci szczebel rozgrywek] to najniższa klasa rozgrywkowa w polskiej piłce ręcznej mężczyzn. Składa się z czterech grup. W grupie drugiej, gdzie ewentualnie zagrałaby elbląska drużyna rywalizują: Sambor Tczew, Jedynka Morąg, AZS UKW Bydgoszcz, Pogoń Szczecin, SMS II Kwidzyn, MTS Kwidzyn, Wybrzeże Gdańsk, Handball Czersk, BSMS Bartoszyce, AZS Fahrenheit Gdańsk, Szczypiorniak II Olsztyn i Czarni Olecko. Jak półżartem obliczono przed spotkaniem do przejechania „na wyjazdy“ elbląscy zawodnicy mieliby do przebycia około 3200 kilometrów.

- Chcemy też dać możliwość kibicom dopingowania naszych piłkarzy, z Elbląga. Od 1954 roku w Elblągu istniała seniorska piłka ręczna mężczyzn - dodał Karol Stolarowicz.

Zanim jednak dojdzie do powrotu ligowej piłki na elbląskie parkiety, pojawiło się kilka pomysłów mających pobudzić zainteresowanie potencjalnych kibiców i sympatyków piłki ręcznej w Elblągu. - Planujemy turniej piłki ręcznej absolwentów MKS Truso Elbląg z roczników lat 70., 80. i 90. Będzie to również okazja do rewanżu z ubiegłorocznego meczu „Gramy dla Ukrainy“, w którym zmierzyły się drużyny absolwentów z roczników 70. i 80. - dodał Zygmunt Narbuntowicz.

Szerzej o tamtym meczu pisaliśmy tutaj. Organizatorzy zapraszają też wszystkich, którym bliska jest elbląska piłka ręczna na spotkanie w najbliższy poniedziałek (20 marca) o godzinie 17 w kawiarence CSE „Światowid“. Kontakt z organizatorami: meskapilkarecznaelblag@gmail.com