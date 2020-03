Piłkarska Hanza bez granic

Piłkarki Hanzy Elbląg wróciły niedawno z halowego turnieju futsalu z Kaliningradu. W zawodach rozegranych pod hasłem „bez granic” wzięło udział 20 drużyn z obwodu kaliningradzkiego i Niemiec, Polskę reprezentowały elblążanki.

Turniej w Kaliningradzie odbył się w dniach 8-9 marca. - Na miejscu okazało się, że nie tylko turniej jest bez granic, ale i jego zasady. Udział w nim brały zarówno dziewczyny jak i chłopcy. Nasza drużyna była jedyną drużyną grającą w żeńskim składzie od początku do końca – informuje Jacek Zdziech, prezes zarządu Hanzy Elbląg.

Elblążanki w swojej grupie zmierzyły z drużynami:FC Merfi (0:0), FK Swetny (1:1) i FK Swietłogorsk (0:2). - Mecze nie ułożyły się dla nas pomyślnie. Mimo tylko jednej przegranej w grupie zajęliśmy trzecie miejsce, mając gorszy stosunek strzelonych bramek niż nasi przeciwnicy z drużyny FK Swetny i to oni wyszli z grupy na drugim miejscu, walcząc o miejsca 1-8. W kolejnym dniu turnieju wyszliśmy na mecze bardziej skupieni i zdeterminowani. W pierwszym meczu mierzyliśmy się z drużyną FC Szok 5, z którą wygraliśmy 3:0, w kolejnym z niemiecką (żeńską) FK VIJA Hamburg wygrywając (2:0). W ostatnim meczu,o miejsce 9., mierzyliśmy się z lokalną drużyną FK Polonia Kaliningrad, z którą nasza drużyna zagrała najlepszy mecz, wygrywając go (4:1) – informuje zarząd Hanzy.

Był to pierwszy międzynarodowy turniej do lat 14, w którym wzięły udział piłkarki Hanzy. - Jesteśmy pełni nadziei i bardzo zadowoleni z naszych podopiecznych. Widać ich pracę, teraz to owocuje i miejmy nadzieję, że to nie koniec. Dziewczyny stać na wiele, one same o tym wiedzą. Grały jak równy z równym ze swoimi rówieśnikami, a niektórzy chłopcy byli o głowę wyżsi – dodaj Jacek Zdziech. - Myślę, że dziewczyny mogą być z siebie dumne. Już od pierwszego meczu skradły serca widzów i działaczy innych klubów. To był dla nas dobry wyjazd i dobra lekcja na przyszłość.

Najlepszą zawodniczką w drużynie Hanzy została wybrana Klaudia Kowiako. Najwięcej bramek (8) strzeliła za to Julia Markowska. Hanza grała w Kaliningradzie w składzie: Karolina Wilczyńska, Kornelia Roman, Wiktoria Śliwińska, Oliwia Denka, Amelia Denka, Klaudia Kowiako, Katarzyna Szandrocha, Nikola Firgolska, Natalia Domańska i Julia Markowska,

Zarzą KKS Hanza Elbląg dziękuje panu Markowi Szpakowskiemu, który przyczynił się zorganizowania wyjazdu zespołu na turniej.