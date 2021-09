Piłkarze ręczni rozpoczynają sezon

Szczypiorniści Klubu Piłki Ręcznej Elbląg rozpoczynają walkę na I-ligowych parkietach. Zespół Damiana Malandy swój pierwszy mecz zagra 19 września w Olsztynie z miejscowym Szczypiorniakiem.

Elblążanie rozpoczęli przygotowania do sezonu 2021/2022 w połowie sierpnia. Zespół treningi wznowił w nieco zmienionym składzie, z drużyny odszedł: Maksymilian Chyła, Piotr Budzich, Volodymyr Shupyk, Damian Nowak oraz najlepszy strzelec KPR Rafał Stępień. Z MKS Truso Elbląg dołączył Dominik Latarski, Radosław Tatar, Mikołaj Sowiński, Jakub Bartkowski, Patryk Plak i Jakub Masłowski. Na treningach pojawiał się także Damian Spychalski, który przez obowiązki zawodowe niestety nie będzie mógł dołączyć do zespołu. Zmiana zaszła także na stanowisku szkoleniowca. Miejsce Grzegorza Czapli zajął były zawodnik Damian Malandy. Zespół przygotowywał się do sezonu przez sześć tygodni.

- Okres przygotowawczy był za krótki - powiedział nowy trener zespołu. - Był on dość rwany, przez jakiś czas nie mieliśmy hali, trenowaliśmy pięć razy w tygodniu, potem trzy. Zawodnicy trenowali też indywidualnie, spotykaliśmy się na bieżni. Część zawodników pracowała przez wakacje. Zawodnicy bardzo sumiennie podeszli do swoich obowiązków, mimo tego, że do końca nie wiedzieliśmy, czy będziemy grać. Nie było idealnie, ale wykonaliśmy pracę, którą sobie założyliśmy. Na sparingach wyglądaliśmy dobrze, ale tym się nie chcemy sugerować. Weryfikacja przyjdzie w niedzielę. Nie znamy przeciwnika, ogólnie o wielu zespołach nie wiemy nic. Do tej pory skupialiśmy się na sobie. Zakładam, że skoro mam młodych zawodników, ale już nieco doświadczonych w I lidze, to jeśli zagramy swoje, to będzie dobrze. Zawodników mam dużo, bo dołączyli do nas też juniorzy z rocznika 2005 i 2006. Jeśli chodzi o liczbę, to jest nas aż za dużo na treningach. Czy to się przełoży na jakość, zobaczymy - podsumował Damian Malandy.

Skład zespołu na sezon 2021/2022:

Dominik Jaworski, Adam Nowakowski, Norman Robak, Mikołaj Sowiński, Radosław Tatar, Jakub Bartkowski, Patryk Plak, Mateusz Peret, Jakub Masłowski, Kamil Karczewski, Adam Załuski, Michał Sucharski, Dominik Latarski, Dariusz Muracki, Kacper Reseman, Mikołaj Solecki, Kacper Sparzak, Mateusz Plak, Szymon Heyda.

KPR Elbląg sezon zainauguruje w niedzielę (19 września) w Olsztynie meczem z tamtejszym Szczypiorniakiem. Początek spotkania o godz. 18.