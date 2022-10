Pływacka Sztafeta Niepodległości

Rocznicę odzyskania niepodległości będziemy świętować nie tylko na ulicach Elbląga podczas Biegu Niepodległości, ale także w Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej, gdzie wystartuje tam pływacka sztafeta, do udziału w której zapraszamy całe rodziny. Wspólnie spróbujemy pobić dotychczasowy rekord wynoszący 136 kilometrów.

Narodowe Święto Niepodległości to nie tylko uroczyste apele, parady, przemarsze oraz składanie kwiatów pod pomnikami. Swoją pamięć o historii można manifestować na różne sposoby, w tym na sportowo, dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców wraz z rodzinami do wzięcia udziału nie tylko w Elbląskim Biegu Niepodległości, ale także w Pływackiej Sztafecie Niepodległości, której czwarta edycja odbędzie się w elbląskim basenie. Będzie to nie tylko dobry sposób na patriotyczne upamiętnienie ważnego dla Polski historycznego wydarzenia, ale również dobra zabawa oraz forma wzmocnienia swojej kondycji fizycznej.

Zawodnicy będą mieli do wyboru trzy dystanse:

25m/50m – możliwość płynięcia z przyborem (deska lub „makaron”) lub rodzicem

100m – możliwość płynięcia różnymi stylami

No limit – pływanie ciągiem w trakcie imprezy

W sztafecie może wciąć udział każdy, kto potrafi utrzymać się na wodzie i jest w stanie przepłynąć minimum 25 metrów (jedna długość basenu) w dowolnym stylu. W trakcie pokonywania trasy można używać przyborów pomocniczych, zatem aby wystartować, wcale nie trzeba być zaawansowanym pływakiem. Udział w imprezie jest bezpłatny, a każdy startujący na koniec otrzyma pamiątkowy dyplom oraz słodki upominek.

Zapisy na IV Pływacką Sztafetę Niepodległości odbywają poprzez formularz Google dostępny tutaj.

Program imprezy:

17:00 – rozpoczęcie imprezy

17:05 – start pierwszego zawodnika

21:00 – zakończenie imprezy

Organizatorem imprezy jest Szkoła Pływania Maluchy Pływają oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.