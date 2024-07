Pobiegną i pojadą w Bażantarni

Przed nami nowość w ofercie tegorocznych „Wakacji z MOSiR-em” – Duathlon, czyli zawody rowerowo-biegowe. Na terenie miejskiego parku leśnego Bażantarnia dzieci i młodzież będą mieli okazję, aby pobiegać i pojeździć rowerem w ramach jednej imprezy. Dla każdego przygotowaliśmy odpowiednie trasy, łatwiejsze dla młodszych, trudniejsze dla starszych dzieci. Startujemy w sobotę, 27 lipca. Obowiązują zapisy, a udział jest bezpłatny.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza na pierwsze zawody typu Duathlon dla dzieci do lat 15. Najmłodsi uczestnicy, 0-6 lat, na biegowych i klasycznych rowerkach, wyruszą i pobiegną na trasę „dziecięcą”, wytyczoną na polanie z wiatami. Dzieci od 7 do 15 lat pojadą 1 km rowerami (tarasy nad polaną z wiatami i polana za rzeczką Srebrny Potok) i przebiegną od 200 do 400 metrów po polanie z wiatami). Za ukończenie trasy każde dziecko otrzyma pamiątkowy medal, a klasyfikacje nie będą prowadzone. Trasy będą oznakowane i zabezpieczone.

Trasa 1 km – MAPA, PROFIL,. Regulamin, kategorie wiekowe i inne szczegóły dostępne TUTAJ.

Program zawodów:

- 10:00-10:45 – Biuro Zawodów, punkt informacyjny, zapisy, wydawanie pakietów startowych,

- 10:45-10:55 – Otwarcie zawodów, przywitanie uczestników, odprawa techniczna,

- 11:00-13:00 – Starty dzieci w poszczególnych kategoriach wiekowych (do 2 lat, 3-4 lata, 5-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat),

Zgłoszenia na zawody przyjmowane będą za pomocą formularza Google do czwartku, 25 lipca, do godz. 12:00 lub do wyczerpania limitu 100 osób.

