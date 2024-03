Pobiegnij drużynowo po medal

Czy szukacie wyjątkowego wyzwania, które jednocześnie wzmocni więzi w Waszej grupie? A może chcielibyście złączyć siły w duchu zdrowej rywalizacji i dobrej zabawy? Niezależnie od tego, czy jesteście firmą, stowarzyszeniem, instytucją czy po prostu zgraną paczką przyjaciół, Elbląski Bieg Piekarczyka to idealna okazja do wspólnego działania! Zapiszcie się już teraz!

Podczas 10-kilometrowego biegu każdego może złapać kryzys, ale istnieje sposób, aby go pokonać, a my proponujemy najlepszy – bieganie w drużynie. W grupie siła jest znacznie większa - gdy jedna osoba słabnie, druga ją wzmacnia, co czyni nas bardziej wytrzymałymi. Dodatkowo, biegając w grupie, nie tylko realizujemy wspólny cel, ale również dzielimy ze sobą radość z pokonywania dystansu, co sprawia, że nasze doświadczenie na trasie staje się bardziej satysfakcjonujące.

Wzajemne motywowanie się powoduje, że tempo biegu jest bardziej stabilne, co pozwala na utrzymanie lepszego czasu. Ponadto, działając wspólnie, nasza grupa może sprawniej przekraczać własne granice i pokonywać słabości, podążając za liderem. Razem ustalamy cele i wspólnie dążymy do ich realizacji, czy to poprzez szybsze tempo biegu, czy też po prostu przez cieszenie się z przyjemności, jaką niesie ze sobą wspólna aktywność fizyczna.

Do zabawy zapraszamy więc drużyny reprezentujące firmy, stowarzyszenia, instytucje czy po prostu paczki przyjaciół. Do zgłoszenia drużyny wystarczy minimum 5 osób (od 16 roku życia), które w pełni zarejestrują się (każda osobno), wpiszą nazwę i opłacą udział w XV Biegu Piekarczyka. Koszt udziału w biegu to 60 złotych. Drużyna, której suma indywidualnych czasów pierwszych 5 osób będzie najniższa, znajdzie się na najwyższym stopniu podium. Na trzy najlepsze drużyny czekają pamiątkowe puchary.

Szczegóły, regulamin oraz bieżące informacje o wydarzeniu dostępne są na stronach internetowych: mosir.elblag.eu i biegpiekarczyka.pl.

Organizatorami XV edycji Elbląskiego Biegu Piekarczyka są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.