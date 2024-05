Pobiegnij i popłyń po medal, przed nami VI Aquathlon

Fot. MOSiR

Rodzice, przygotujcie się na niezwykłe wydarzenie sportowe! VI Elbląski Aquathlon odbędzie się 26 maja w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, oferując niezapomniane przeżycia dla dzieci w wieku od 4 do 15 lat. To doskonała okazja, by Wasze pociechy mogły połączyć radość z pływania i biegania, a także spędzić aktywnie Dzień Matki. Zapisy internetowe trwają do 23 maja, warto się pospieszyć – miejsc jest coraz mniej.

Wyjątkowa atmosfera, różnorodne kategorie wiekowe i dostosowane dystanse zapewnią, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Od najmłodszych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze sportem, po starsze dzieci, które już pewnie czują się w wodzie i w bieganiu. Aquathlon to nie tylko sport, to przede wszystkim świetna zabawa i okazja do zdrowej rywalizacji w przyjaznej atmosferze. To także świetny sposób na wspólne świętowanie Dnia Matki. Wasze wsparcie i obecność dodadzą małym sportowcom skrzydeł. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal, co będzie pięknym dowodem na ich determinację i wysiłek. Impreza wystartuje w niedzielę, 26 maja, o godzinie 12:00. Biuro zawodów będzie otwarte w godzinach 10:45-11:45. Zapisy kończą się w czwartek, 23 maja, o godz. 23:59 lub po osiągnięciu limitu 100 miejsc. Zawodników na zawody zgłasza rodzic lub opiekun prawny poprzez formularz. Przed przystąpieniem do zapisów zachęcamy do zapoznania się z regulaminem imprezy. Organizatorami VI edycji Elbląskiego Aquathlonu są: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu oraz szkoła pływania Maluchy Pływają.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu