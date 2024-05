Podgrzewamy atmosferę: cztery tygodnie do Biegu Piekarczyka!

Odliczanie do jednego z najbardziej ekscytujących wydarzeń sportowych w Elblągu właśnie się rozpoczęło! Już tylko cztery tygodnie dzielą nas od kolejnej edycji Biegu Piekarczyka, który rokrocznie przyciąga setki entuzjastów sportu i aktywności fizycznej. Jeśli jeszcze nie zapisałeś się do startu, to teraz jest idealny moment!

Dlaczego warto wziąć udział?

Bieg Piekarczyka to coś więcej niż tylko rywalizacja. To święto, które gromadzi ludzi z całego regionu, tworząc niezapomniane chwile. Tegoroczna edycja zapewni wiele atrakcji. Dla wielu uczestników ten bieg jest także świetną okazją do rozpoczęcia przygody z bieganiem. Dzięki regularnym treningom i wskazówkom ekspertów z Bartnicki Team, możesz przygotować się do tego wydarzenia, niezależnie od poziomu zaawansowania. Nie ma znaczenia, czy jesteś doświadczonym biegaczem, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z bieganiem – każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Bieg drużynowy – razem po zwycięstwo

Tegoroczna edycja Biegu Piekarczyka to także świetna okazja do integracji i rywalizacji drużynowej. Jeśli lubisz biegać w towarzystwie przyjaciół lub kolegów z pracy, to bieg drużynowy jest dla Ciebie. Wystarczy zebrać grupę minimum 5 osób (powyżej 16 lat), aby wystartować razem i rywalizować o specjalny puchar. To doskonały sposób na budowanie zespołowego ducha i świetną zabawę z ludźmi o podobnych zainteresowaniach.

Wyjątkowe nagrody i atmosfera

Nie możemy zapomnieć o specjalnych, pamiątkowych medalach, które czekają na każdego uczestnika. Zachęcamy również do zamawiania wysokiej jakości koszulek biegowych zaprojektowanych specjalnie na XV edycję biegu. Warto je zdobyć nie tylko aby wyróżnić się z tłumu, ale także jako pamiątkę z tego niesamowitego wydarzenia.

Zapisz się już dziś!

Internetowe zapisy na Bieg Piekarczyka trwają do 5 czerwca, a zainteresowanie już jest ogromne! Nie zwlekaj, bo liczba miejsc jest ograniczona. Zarejestruj się już teraz i dołącz do grona biegaczy, którzy 9 czerwca będą tworzyć historię na ulicach Elbląga.

Nie czekaj do ostatniej chwili – cztery tygodnie miną szybciej, niż się spodziewasz. To jeszcze dobry moment, aby zdążyć jeszcze przygotować się do biegu. Czas ruszać! Czy jesteś gotów na wyzwanie? Zapisz się już dziś i dołącz do nas.

Organizatorami XV edycji Elbląskiego Biegu Piekarczyka są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Ambasadorką biegu jest Iga Baumgart-Witan, polska mistrzyni olimpijska oraz medalistka mistrzostw świata i Europy.

Sponsor Główny MAAG GEAR, Sponsor Strategiczny Studio Łazienkowe Awangarda.