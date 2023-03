Połącz weekend ze sportem i rekreacją

Dla nas marzec, to przede wszystkim czas wielu sportowych i rekreacyjnych wydarzeń. Długą listę otwiera impreza w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, podczas której nie zabraknie zabaw i konkursów dla całych rodzin, oraz rowerowa wycieczka do osady Słobity-Stacja. Zapraszamy na krótkie streszczenie tego, co czeka nas w najbliższych dniach.

Rodzinny czas na Dolince

Muzyka, DJ, świetlna oprawa, przekąski, konkursy i zabawy dla całych rodzin - tak niebawem spędzimy piątkowy wieczór w CRW Dolinka. Na miejscu odbędą się także ćwiczenia Aqua Fitness, Zumba oraz zajęcia doskonalenia pływania z Grupą Wodną. „Rodzinna noc na Dolince” rozpocznie się 3 marca o 20:00, a koszt biletu na dwugodzinną imprezę to 20 zł za osobę. Uwaga: ilość miejsc ograniczona.

Oprócz wydarzenia, zapraszamy do odwiedzin basenu w sobotę i niedzielę. Na miejscu można skorzystać m.in. z saun, jacuzzi, hydromasaży oraz spędzić mile czas z rodziną na wodnym placu zabaw. „Dolinka” to także odpowiednie miejsce dla osób chcących zaliczyć kilka albo kilkadziesiąt długości basenu sportowego. Centrum Rekreacji Wodnej przy ul. Moniuszki czynne jest codziennie od 6:00 do 22:00.

Rowerami do osady Słobity

W marcu wracają rowerowe wyprawy. Tym razem, wspólnie z przewodnikiem PTTK, wybierzemy się do osady Słobity-Stacja, gdzie znajduje się dawny węzeł pruskiej Kolei Wschodniej. Ruszamy w niedzielę 5 marca o godzinie 10:00 z ronda Bitwy pod Grunwaldem w Elblągu. Udział jest bezpłatny, a dla każdego uczestnika przewidziane jest słodkie wsparcie energetyczne.

Ćwiczymy w wodzie

Jak co piątek zapraszamy o 20:00 do Krytej Pływalni na zajęcia Aqua Long, podczas których spalamy nadmiar kalorii i poprawiamy kondycję. Dzień później, o 11:00 oraz 12:00, spotykamy się z osobami 60+ na wodnej gimnastyce Aqua Senior, którą uzupełnią ćwiczenia rehabilitacyjne i rozciągające. Bilety na powyższe zajęcia do nabycia w kasie basenu.

Łyżwy wciąż w modzie

Zabawa na krytym lodowisku „Helena” trwa w najlepsze. Miłośników jazdy na łyżwach zapraszamy na ślizgawki, które w piątek odbywają się o 18:00 i 19:00, a w sobotę i niedzielę o 12:30, 13:30, 14:40, 15:40 i 16:50. Na terenie lodowiska funkcjonuje wypożyczalnia łyżew prowadzona przez KS Orzeł, a koszt ich wypożyczenia to 10 zł za parę.

Siłownia na każdą kieszeń

Szukasz atrakcyjnego miejsca do treningu w przystępnej cenie? Chciałbyś poprawić formę, ale nie masz sprzętu? Skorzystaj z siłowni MOSiR, która znajduje się w budynku Lodowiska Helena przy ul. Karowej 1. Na miejscu znajdziesz w pełni wyposażoną i kameralną salę, za skorzystanie z której zapłacisz tylko 5 złotych. Siłownia czynna jest w piątek od 8:00 do 20:00, natomiast w weekend w godzinach 10:00-20:00.

Karnet MOSiR

Przy jego pomocy szybko i łatwo wyposażycie się w wejściówki na wszystkie zajęcia programu Aktywuj się z MOSiR-em, a także opłacicie bilety wstępu na CRW Dolinka, Krytą Pływalnię, Lodowisko Helena i Tor Kalbar. Jak to działa? Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Biletomat

Na wejściu do lodowiska Helena przywita was nowy biletomat. Pozwala on na szybkie i bezgotówkowe opłacenie biletu wstępu na ślizgawki lub organizowane w sali fitness zajęcia Zumby, Jogi oraz Turbo Spalania. Omijaj kolejki i korzystaj z uroków lodowiska.