Polonia Pasłęk kolejnym rywalem rezerw Olimpii

Czwarty sprawdzian rezerw Olimpii Elbląg będzie kolejną okazją na sprawdzenie przydatności młodzieży, która jest dostępna w akademii. Boiskowym przeciwnikiem będzie Polonia Pasłęk.

Kibice elbląskiej piłki nożnej zdążyli się już przyzwyczaić, że niemal każdego weekendu na boisku przy ul. Skrzydlatej jest kilka okazji do obejrzenia piłkarzy w akcji. Nie inaczej będzie w najbliższą sobotę, 15 lutego, kiedy zagra Olimpia (vs. Huragan Morąg godz. 12.), Concordia (vs. KP Starogard Gdański godz. 14.), a także Olimpia II (vs. Polonia Pasłęk godz. 16.).

W jakim składzie wystąpią rezerwy żółto-biało-niebieskich to największa zagadka. Wiadomo, że spora grupa trenuje i występuje również w grach kontrolnych pierwszego zespołu. Olimpia II jednak bez względu na personalia póki co wszystkie sparingi wygrała: z Agatem Jegłownik (2:0), Żuławami Nowy Dwór Gdański (2:1) oraz Zatoką Braniewo (5:4).

Polonia Pasłęk to przedstawiciel grupy klasy okręgowej drugiej grupy warmińsko - mazurskiej klasy okręgowej. Przed wznowieniem rozgrywek Polonia zajmuje 7. miejsce w tabeli z dorobkiem 22 pkt. Zimowe przygotowania zaczęły się pod okiem nowego trenera. Dotychczasowego szkoleniowca Piotra Zająca (obecnie Zatoka Braniewo) zastąpił Fabian Wieliczko, który wcześniej prowadził m.in. Unię Susz i Ewingi Zalewo.

Nowy trener Polonii to wciąż czynny zawodnik, występuje na pozycji bramkarza. W pierwszym, wygranym sparingu z Błękitnymi Orneta 4:1 (7 lutego) to właśnie Wieliczko strzegł bramki Polonii. Niegdyś występował w nieistniejącej już elbląskiej drużynie beachsoccera Etna Elwo Elbląg, która (w składzie z Wieliczką) w 2009r. zajęła 6. miejsce w Mistrzostwach Polski.

W Polonii występują również zawodnicy związani w przeszłości z Olimpią: Kamil Kuczkowski i Kamil Kopycki.

Mecz z Polonią zaplanowano na sobotę, 15 lutego, godz. 16 na boisku przy ul. Skrzydlatej.