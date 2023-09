Polska - Argentyna w Elblągu. Rusza sprzedaż biletów

Sprzedaż biletów na dwumecz towarzyski reprezentacji Polski seniorek z Argentyną jest już dostępna. 12 i 14 października Biało-Czerwone rozegrają dwa mecze towarzyskie w Elblągu, a ich przeciwnikiem będzie reprezentacja Argentyny. Znów będziemy mogli się zobaczyć i wspólnie wspierać naszą drużynę!

Dla obu zespołów będą to bardzo ważne mecze kontrolne przed nadchodzącymi Mistrzostwami Świata, które odbędą się w dniach 30 listopada – 13 grudnia w Danii, Norwegii i Szwecji. Podopieczne Arne Senstada w turnieju będą rywalizować w grupie F i zagrają z Niemkami, Japonkami i Irankami.

Do tej pory Polki miały okazję zmierzyć się z Argentyną czterokrotnie i we wszystkich tych spotkaniach zanotować zwycięstwo. W ostatnim meczu (tj. 24 marca 2019 roku) pomiędzy tymi zespołami, który odbył się w Gdańsku Biało-Czerwone wygrały 26:23 i teraz nasze zawodniczki na pewno zrobią wszystko, by podtrzymać serię tych zwycięstw.

Bilety na mecze towarzyskie Polski z Argentyną są dostępne na eventim.pl.

Bilety:

Bilet normalny 1 dzień: 20 zł

Bilet ulgowy 1 dzień: 10 zł

Bilet grupowy 1 dniowy dla szkół: 5 zł

Bilet grupowy 1 dniowy dla klubu kibica: 10 zł

Karnet normalny 2 dniowy: 30 zł

Karnet ulgowy 2 dniowy: 15 zł

Dzieciom do lat 7 przysługuje darmowy wstęp bez gwarancji miejsca siedzącego.

W celu zakupu biletów dla osób niepełnosprawnych – prosimy o kontakt na niepelnosprawni@eventim.pl.

W celu zakupu biletów dla grup zorganizowanych (szkół i klubu kibica) – prosimy o kontakt na zamowieniagrupowe@eventim.pl.

Terminarz meczów Polska – Argentyna:

12 października (czwartek), godz. 17:00

14 października (sobota), godz. 20:45

Bądźcie z nami i kibicujcie naszej drużynie!