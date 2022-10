Pomarańczowo - czarny remis w Mławie

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o sensacji, jaką była porażka Świtu Nowy Dwór Mazowiecki z Concordią Elbląg. Wczoraj pomarańczowo - czarni o mały włos nie wygraliby z wiceliderem III ligi - Mławianką Mława. Ostatecznie obie drużyny podzieliły się punktami.

Trener Concordii Adrian Żurański przebywa na stażu w Atlethic Bilbao. W Mławie, w meczu z Mławianką pomarańczowo - czarnych prowadził duet Janusz Buczkowski i Łukasz Nadolny.

Zaczęło się... chyba zgodnie z oczekiwaniami. Już w piątej minucie Mateusz Stryjewski umieścił piłkę w bramce gości. Gol nie został jednak uznany - sędzia odgwizdał pozycję spaloną innego piłkarza Mławianki. 11 minut później Aleks Łęcki doznał kontuzji i został zmieniony przez Łukasza Kopkę. Trzy minuty później świeżo wprowadzony pomocnik gości posłał piłkę od Yudai Miyamoto, a Japończyk... otworzył wynik spotkania.

W 21. minucie pomarańczowo - czarni mieli trochę szczęścia, kiedy piłka odbiła się od słupka bramki strzeżonej przez Szymona Matysiaka. Kwadrans później gospodarze doprowadzili do remisu. Maciej Rogalski wykorzystał rzut karny podyktowany za faul w polu karnym. Gospodarze dążyli do zdobycia drugiej bramki, ale na przerwę to pomarańczowo - czarni schodzili w lepszych nastrojach. W doliczonym czasie gry na listę strzelców wpisał się Mariusz Pelc, który wykorzystał podanie Łukasza Kopki.

W drugiej części meczu gospodarze walczyli o odwrócenie losów spotkania. Po kwadransie gry po raz drugi doprowadzili do remisu. Joao Odilon wykorzystał dośrodkowanie kolegi z drużyny i było 2:2. Dość długo można było się spodziewać trzeciej bramki dla Mławianki. Tymczasem w 70. minucie Hubert Szramka przeprowadził dwójkową akcję z Mateuszem Szmydtem i zakończył ją zdobyciem bramki. Goście stworzyli sobie jeszcze kilka sytuacji do podwyższenia wyniku, niestety nie zdobyli następnego gola.

W 85. minucie poprzeczka piłka odbiła się od poprzeczki bramki Concordii. Minutę później Jakub Tworek zdobył bramkę na 3:3. I takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Taki wynik pozbawił Mławiankę pozycji wicelidera. Concordia nadal na ostatnim miejscu w tabeli.

W następnej kolejce Concordia w Elblągu podejmie rezerwy Legii Warszawa.

Mławianka Mława – Concordia Elbląg 3:3 (1:2)

Bramki: 0:1 - Miyamoto (19. min.), 1:1 - Rogalski (38. min., karny), 1:2 - M. Pelc (45+2 mon.), 2:2 - Odilon (60. min. ), 2:3 - Szramka (70 min.), 3:3 - Tworek (86. min.)

Concordia: Matysiak, Spychka, Szawara, Akubardiia, Jarzębski, Bukacki (90‘ Drewek), Radchenko, Łęcki (16‘ Kopka), Szmydt, Miyamoto, M. Pelc (64‘ Szramka)

Zobacz tabelę III ligi