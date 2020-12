Pomosty na zakończenie roku

W dniach 12 - 13 grudnia rozegrany zostanie jeden z ostatnich w roku 2020 turniej taneczny w Polsce - Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego Pomosty. Z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID - 19 zawody odbędą się bez udziału publiczności z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Pomosty to turniej z tradycją, który odbywa się w Elblągu od kilkudziesięciu już lat. Co roku, skupia liczne grono tancerzy. Na turnieju, który odbędzie się w hali MOS przy ul. Kościuszki, zaprezentować się mogą dzieci i młodzież posiadające różne doświadczenie taneczne. Turniej jest dofinansowany ze środków Gminy Miasta Elbląg.

Jest to impreza adresowana do młodych ludzi, którzy z pasją, chęcią i zapałem rozwijają swoje sportowe zainteresowania taneczne. Co roku na imprezę przyjeżdżają tancerze, którzy chcą podnosić swoje umiejętności i sprawdzić się w rywalizacji sportowej.

Podczas zawodów na parkiecie gościć będziemy zawodników, będących na różnych poziomach technicznych i w różnych kategoriach wiekowych. Wszyscy będą walczyli o puchary, medale i punkty w ogólnej kwalifikacji sportowej.

Turniej podzielony będzie na klika bloków tanecznych a ze względu na obostrzenia rozłożony został na dwa dni. Podczas zawodów rywalizować będą tancerze podzieleni na kategorie od najmniejszego doświadczenia tanecznego, czyli z klasami tanecznymi E i D po najbardziej zaawansowanych, posiadający klasę B, C i A.

Po każdym bloku odbędzie się uroczyste wręczanie medali i pucharów. Taneczne zmagania oceniać będzie doświadczona komisja sędziowska, wśród której znajdą się sędziowie z Warszawy, Olsztyna, Szczecina, Białegostoku, Torunia, Konina i Elbląga.

Ze względu na obowiązujące ograniczenia związane z epidemią COVID-19 turniej odbędzie się w wyjątkowych warunkach bez udziału publiczności.