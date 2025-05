Poznajcie pacemakerów Biegu Piekarczyka

Jak co roku w Elbląskim Biegu Piekarczyka wezmą udział pacemakerzy, którzy pomogą Wam pokonać trasę jednym tempem i tym samym uzyskać z góry określony czas. Poniżej przedstawiamy Wam czterech „zajączków” XVI edycji Elbląskiego Biegu Piekarczyka.

Pacemaker to doświadczony zawodnik biegowy, który prowadzi grupę osób do osiągnięcia zamierzonego celu. Będzie Waszym przewodnikiem, mentorem i ogromnym wsparciem. Zawodnicy w zależności od stopnia zaawansowania mają często różne cele . Na Biegu Piekarczyka na biegu głównym (10 km), spotkacie czterech „zajączków”. Każdy z nich będzie biegł w różnym tempie, zobaczcie więc za kim podążać na trasie zawodów.

Nasi pacemekerzy na co dzień reprezentują klub - Bartnicki Team Elbląg. To doświadczeni biegacze, którzy regularnie spotykają się na wspólnych treningach w Bażantarni i do których można w każdej chwili dołączyć.

Andrzej Burzykowski – 45 min

Tomasz Jankowski – 50 min

Wojciech Bartnicki – 55 min

Magdalena Papiernik – 60 min

Aby podczas Biegu Piekarczyka wspólnie pobiec z wybranym „zajączkiem” nie trzeba się wcześniej zgłaszać. Pacemerkerzy będą oznaczeni wyróżniającymi się flagami, wystarczy przed startem ustawić się blisko nich. Dodatkowo serdecznie zapraszamy na wspólne, bezpłatne treningi z Bartnicki Team Elbląg, które odbywają się niezależnie od pogody, trzy razy w tygodniu (w poniedziałek, środek i piątek) w Bażantarni. Zbiórka przy Muszli Koncertowej o godz. 18:30. Jeśli nie czujecie się do końca pewni, to jest to również świetna okazja na poznanie swojego pacemerkera przed zawodami i uzyskanie wielu cennych wskazówek od doświadczonych biegaczy.

Podczas Biegu Piekarczyka spotkacie również tegoroczną ambasadorkę biegu - Edytę Litwiniuk z którą również będziecie mieli okazje spotkać na trasie, przybić piątkę i razem z nią pościgać się do mety. Wejdź na www.biegpiekarczyka.pl i dołącz do tysięcy biegaczy, którzy 8 czerwca staną na starcie największego biegu ulicznego w regionie. Dodatkowo dostępna jest techniczna koszulka bie