Pozostać niepokonanym

Taki cel przyświeca zespołowi Silvant Handball Elbląg po niedzielnym pojedynku z MKS Handball Czersk. Obie drużyny, jako jedynie w II-ligowej stawce, nie zaznały jeszcze goryczy porażki w bieżącym sezonie. - Można powiedzieć, że przed nami mecz na szczycie. Obie drużyny są jak do tej pory niepokonane i na pewno będzie to dla nas najtrudniejsze spotkanie - zapowiedział Adam Załuski

Przed szczypiornistami Silvantu pojedynek 5. kolejki II-ligowych rozgrywek. Elblążanie mają za sobą dopiero trzy mecze, spotkanie z 3. serii gier zostało przełożone na 30 listopada.

Co najważniejsze wszystkie pojedynki zakończyły się na ich korzyść i mają na swoim koncie komplet punktów. W podobnej sytuacji jest najbliższy rywal Silvantu - MKS Handball Czersk.

Zespół ten także wygrał wszystkie mecze, z tym że rozegrał jedno spotkanie więcej. Drużyny dzielą zatem trzy punkty, a ta która wygra w niedzielę zostanie liderem II-ligowych rozgrywek.

- Nadchodzący mecz zapowiada się niezwykle emocjonująco, ponieważ zmierzą się dwie drużyny, które do tej pory nie zaznały porażki - powiedział trener Silvantu. - Zespół z Czerska to mieszanka zarówno doświadczonych zawodników jak i młodych, wchodzących dopiero do seniorskiej piłki ręcznej, co czyni ich nieprzewidywalnymi. My jednak skupiamy się na naszej taktyce i filozofii gry, kładąc nacisk na dynamiczną, twardą obronę, która pozwala nam szybko przechodzić do kontrataków. Jesteśmy dobrze przygotowani zarówno sportowo, jak i organizacyjnie - dodał Mikołaj Kupiec.

Drużyna za każdym razem stara się przyciągnąć na swoje mecze całe rodziny, organizując różnego rodzaju atrakcje dla najmłodszych. - Przygotowaliśmy szereg atrakcji dla kibiców, którzy mogą spodziewać się wielu nowości. Mecz odbędzie się pod hasłem "bezpieczeństwo" - każde dziecko otrzyma specjalny odblaskowy brelok, a nasze wydarzenie uświetnią goście z policji i straży pożarnej, co na pewno będzie atrakcją dla najmłodszych. Dzięki nowej współpracy wprowadzamy konkurs dla dzieci z rozszerzoną pulą nagród mianowicie wejściówki do sali zabaw bajlandia oraz tradycyjnie kolejno weekend z Toyotą, strzyżenie męskie oraz podręczny blender. Dodatkowo zaskoczymy kibiców nową formą prezentacji drużyny, która z pewnością dostarczy niezapomnianych wrażeń - podsumował szkoleniowiec drużyny.

Pojedynek Silvantu z MKS Handball Czersk zostanie rozegrany w niedzielę (10 listopada) w hali przy ul. Kościuszki. Początek o godz. 16, wstęp dla kibiców jest wolny.

