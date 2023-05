Przed nami taneczne „Pomosty” 2023

W niedzielę, 4 czerwca 2023 roku w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu rozegrany zostanie ostatni w tym sezonie turniej tańca towarzyskiego w naszym mieście – OTTS „Pomosty”. To zawody z wieloletnią tradycją adresowane do ludzi, którzy z pasją, chęcią i zapałem rozwijają swoje sportowe zainteresowania taneczne. W trakcie imprezy na parkiecie w Elblągu konkurować będą pary dziecięce, młodzieżowe oraz dorosłe z całej Polski.

Turniej „Pomosty” to idealna okazja do zaprezentowania wszystkich walorów artystycznych i sportowych tańca towarzyskiego. To również sposób na integrację środowiska tanecznego oraz popularyzację aktywności fizycznej. Przede wszystkim jednak celem zawodów jest wyłonienie najlepszych par w tańcu towarzyskim. Wszyscy zawodnicy powalczą bowiem o puchary, medale i punkty w ogólnej kwalifikacji sportowej. Tancerze będą mieli także szansę na podwyższenie swojej klasy tanecznej.

Turniej podzielony będzie na trzy bloki. Łącznie rozegranych zostanie 28 kategorii tanecznych.

Blok I rozpocznie się o godz. 10:00. Zaprezentują się tutaj dzieci w wieku od 7 lat z najmniejszym doświadczeniem, czyli klasą taneczną G,H i F.

Blok II zostanie rozegrany pomiędzy zawodnikami posiadającymi klasy taneczne E D i C. Ta część turnieju rozpocznie się o godz. 14:00.

W III bloku, który staruje o godz. 17:30, zatańczą tancerze najbardziej zaawansowani, w większości posiadający klasę C, B i A.

Zawody odbędą się w niedzielę, 4 czerwca 2023 r. w godz. od 10 do 19 w sali widowiskowo-sportowej w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Już teraz gorąco zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta i regionu na widownię! Zapewniamy niezwykłe emocje, profesjonalną organizację i bogatą oprawę artystyczną.

Termin | 4 czerwca 2023 r. (niedziela), godz. 10-19

Miejsce | sala widowiskowo-sportowa, CSE „Światowid” w Elblągu

Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego „Pomosty” został dofinansowany ze środków Gminy Miasta Elbląg w ramach zadania „Taniec sportem przeciwdziałającym uzależnieniom”.