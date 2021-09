Przejazd rowerowy przez miasto i festyn na Kalbarze

Wielkimi krokami zbliża się Elbląski Dzień Bez Samochodu, podczas którego będzie okazja do wzięcia udziału w rowerowym przejeździe ulicami Elbląga i festynie sportowym na Torze Kalbar z licznymi atrakcjami. Spotykamy się 18 września.

Te inicjatywy wpisują się w rozpoczynający się Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 16-22.09.2021 (ETZT). Kampania od 20 lat promuje ekologiczne formy transportu, takie jak: komunikacja miejska, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny. Elbląg bierze w niej udział już po raz 17. Tematem tegorocznej edycji ETZT będzie ,,Bezpiecznie i zdrowo dzięki zrównoważonej mobilności”, a hasłem przewodnim: Korzystaj ze zrównoważonej mobilności. Dbaj o zdrowie”. Dodatkowo w Polsce trwa Narodowy Dzień Sportu. W związku z nim, a także z Elbląskim Dniem Bez Samochodu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Zespół Szkół i Placówek Sportowych organizują 18 września 2021 r. w godzinach 11:00 – 12:00 przejazd rowerowy i bezpośrednio po nim festyn sportowo-rekreacyjny od godziny 12:00 do 15:00. Przejazd długości 10 km zostanie przeprowadzony ulicami Elbląga, zaczynając na Placu Jagiellończyka, a kończąc na terenie Toru Wrotkarskiego Kalbar przy ulicy Agrykola, gdzie odbędzie się festyn.

Trasa przejazdu: Plac Jagiellończyka-Karowa-Teatralna-12 Lutego-Armii Krajowej-Robotnicza-Obrońców Pokoju-Niepodległości-Legionów-Królewiecka-Kościuszki-Marymoncka-Sybiraków-Chrobrego-Kościuszki-Wspólna-Tor Kalbar. Na festynie będzie udostępniony rowerowy tor przeszkód, bicykle, symulator zderzeń, alkogogle, dmuchane zjeżdżalnie i stół to teqballa czy gra planszowa poświęcona bezpieczeństwu ruchu drogowego. Chętni będą mogli zważyć swój rower, sprawdzić ciśnienie w oponach i w razie potrzeby napompować dętkę. Przeprowadzony zostanie także konkurs na najbardziej oryginalny rower i na najbardziej stylowy rowerowy ubiór. Podczas festynu nagrodzimy osoby i szkoły, które wykręciły najwięcej kilometrów dla naszego miasta w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski. W trakcie festynu będzie też rozegrany turniej koszykówki 3x3, do którego zapisy będą prowadzone na miejscu, od godziny 11:00, a początek rozgrywek o godz. 11.30. Liczba drużyn jest ograniczona do 20 zespołów. Turniej będzie przebiegać w tradycyjnej formule, w oparciu o typowe dla streetballa zasady. Grać będziemy do 21 zdobytych punktów lub przez 10 minut, natomiast w czasie zawodów nie będzie sędziów i zatrzymywania czasu gry. Obowiązują ogólne zasady fair play. Każda drużyna może zgłosić maksymalnie czterech zawodników powyżej 14 roku życia.

Wojska Obrony Terytorialnej rozstawią taktyczny tor przeszkód oraz przygotują strzelnicę paintball. Będzie też możliwość obejrzenia wozów wojska, straży pożarnej, policji i straży miejskiej. Organizatorem imprezy jest MOSiR Elbląg, współorganizatorem Zespół Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu wraz z partnerami: 43 Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, Straż Miejska w Elblągu, Miejskie Centrum Wolontariatu w Elblągu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu, Komenda Miejska Policji w Elblągu i Państwowa Straż Pożarna.

Zbiórka uczestników przejazdu na Placu Jagiellończyka od godziny 10:30. Ruszamy o godzinie 11:00.