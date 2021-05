Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego w Krynicy Morskiej

241 żeglarzy i żeglarek rywalizować będzie w drugiej części regat o Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego. Regaty rozpoczną się już w najbliższy piątek, 28 maja w Krynicy Morskiej. Na Zalewie Wiślanym ścigać się będą zawodnicy w klasach Laser, Laser Radial, Laser 4.7, Finn, 470, 49er i OK Dinghy.

W minioną niedzielę, również w Krynicy Morskiej, rozegrano pierwszą część Pucharu PZŻ, w klasach 29er, 420, L’Equipe, Europa, Nacra 15, A-Class i HobieCat 16. Teraz do rywalizacji przystąpią zawodnicy w pozostałych klasach, w tym również olimpijskich, jak Laser, Laser Radial kobiet, Finn, 470 i 49er. Polskich olimpijczyków tym razem na starcie zabraknie, gdyż program przygotowań do igrzysk olimpijskich niestety koliduje z regatami w Krynicy. Nasi zawodnicy przygotowują się do igrzysk w cieplejszych krajach i warunkach bardziej przypominających te, które panują na akwenie olimpijskim w Enoshimie.

Emocji jednak nie powinno zabraknąć, gdyż na liście startowych widnieje wielu reprezentantów Polski, jest też uzdolniona młodzież, która coraz odważniej atakuje pozycje aktualnych mistrzów. W Krynicy ścigać się będą również żeglarze z krajów zagranicznych, m.in. z Litwy, Danii i Finlandii.

- Regaty o Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego dla zawodników są bardzo dobrą okazją do ścigania się w dużej flocie, a na tym etapie rozwoju jest to doświadczenie nie do przecenienia. Dla sztabu szkoleniowego zaś to okazja do zobaczenia na własne oczy wielu utalentowanych żeglarzy na wodzie, w warunkach regatowych, w różnych warunkach. Patrzymy nie tylko pod kątem tego, jakie robią postępy, jakie mają umiejętności, ale przede wszystkim oceniamy potencjał rozwoju i przydatność do konkretnych klas na dalszym etapie kariery – mówi Rafał Szukiel, trener koordynator PZŻ ds. dzieci i młodzieży.

Rywalizacja na Zalewie Wiślanym potrwa do niedzieli.

Szczegóły imprezy tutaj.