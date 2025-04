Rafał Rocki sportowcem roku na Warmii i Mazurach

Rafał Rocki został sportowcem roku na gali sportu województwa warmińsko-mazurskiego. Elblążan nie brakowało też wśród nagrodzonych i stypendystów wyróżnionych na wczorajszej (11 kwietnia) gali.

- Gala jest okazją, byśmy podziękowali Wam właśnie za te radosne chwile - mówił podczas spotkania marszałek województwa Marcin Kuchciński. - Za to, że możemy Was obserwować, podziwiać, że jesteście dla Nas inspiracją, że zachęcacie nas do trenowania różnych dyscyplin, ale też za to, że jesteście dumą, wizytówką naszego regionu w Polsce, w Europie, a nawet na całym świecie.

11 kwietnia w Olsztynie odbyła się gala sportu organizowana przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Wśród nagrodzonych nie mogło zabraknąć elbląskich sportowców, dla których 2024 rok był niezwykle udany.

Rafał Rocki z Integracyjnego Klubu Sportowego „Atak“ został wyróżniony tytułem sportowca roku. Elbląski lekkoatleta w ubiegłym roku zajął piąte miejsce w rzucie dyskiem na igrzyskach paralimpijskich w Paryżu. Elblążanin otrzymał tez nagrodę i stypendium.

Elbląskie „kajakowe rodzeństwo“ Julia i Mikołaj Kot (Silvant Kajak Elbląg) zostało wyróżnione.

Nie zabrakło też elbląskich sportowców wśród nagrodzonych:

- Michał Weroński (Atak Elbląg ) - 3 miejsce na II Otwartych Mistrzostwach Europy osób z niepełnosprawnością intelektualną w judo w wadze do 90 kg;

- Mirosław Kostka (Atak Elbląg) - 2 miejsce na II Otwartych Mistrzostwach Europy osób z niepełnosprawnością intelektualną w judo w wadze do 81 kg;

- Michał Bryl (Atak Elbląg) - 3. miejsce na II Otwartych Mistrzostwach Europy osób z niepełnosprawnością intelektualną w judo w wadze do 90 kg;

fot. Warm-Maz. Urząd Marszałkowski

- Przemysław Zamojski (Energa Basketball Elbląg) - 6. miejsce na igrzyskach olimpijskich w Paryżu w koszykówce 3x3;

- Przemysław Korsak (Silvant Kajak) - 2. miejsce na Mistrzostwach Europy w kajakarstwie klasycznym na K2 na 200 metrów; 2. miejsce na ME na K4 na 500 metrów; uczestnik igrzysk olimpijskich w Paryżu (5. miejsce w finale B na K2 na 500 metrów)

- Krzysztof Wojtaszek (Atak Elbląg) - trener lekkiej atletyki. Jego podopiecznym jest Rafał Rocki, trener w kadrze Polski

- Wojciech Załuski (Silvant Kajak Elbląg) - trener kajakarstwa w Silvant Kajak Elbląg, działacz sportowy

Stypendystami marszałka województwa zostali następujący elbląscy sportowcy:

- Mikołaj Kot (Silvant Kajak Elbląg) - 5 miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorów w kajakarstwie klasycznym w K4 na 500 metrów;

- Igor Komorowski (Silvant Kajak Elbląg) - 1 miejsce na Mistrzostwach Polski w kajakarstwie klasycznym na K4 na 500 metrów;

- Adam Witkowski (Silvant Kajak Elbląg) - 1 miejsce na Mistrzostwach Polski w kajakarstwie klasycznym na K4 na 500 metrów;

- Przemysław Rojek (Silvant Kajak Elbląg) - 1 miejsce na Mistrzostwach Polski w kajakarstwie klasycznym na K4 na 500 metrów;

- Kacper Lewalski (AZS UWM Olsztyn) - 1 miejsce na Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce w sztafecie mikst 4x400 metrów;

- Emilia Zawisza (Viking Elbląg) - 3 miejsce na Mistrzostwach Polski w łyżwiarstwie szybkim na 3000 metrów;

- Marcin Grodź (Atak Elbląg) - 2. miejsce na Mistrzostwach Polski w paralekkoatletyce w pchnięciu kulą

- Patryk Stasiełowicz (Korona Elbląg) - 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w kajakarstwie klasycznym na C1 na 1000 metrów;

Miasto Elbląg zostało wyróżnione za zajęcie 2. miejsca w województwie w Systemie Sportu Młodzieżowego. (za Olsztynem). W Polsce nasze miasto uplasowało się na 41. miejscu. Przypomnijmy, że elbląscy sportowcy zdobyli w ubiegłym roku 681,88 punktów.

Silvant Kajak został nagrodzony za zdobycie czwartego miejsca w Systemie Sportu Młodzieżowego w kategorii klubów sportowych w województwie warmińsko-mazurskim. W Polsce kajakarze z przystani przy ul. Radomskiej uplasowali się na 153 miejscu. W 2024 r. zdobyli 173,75 punktów.

Więcej o elbląskich sukcesach Systemie Sportu Młodzieżowego przeczytasz tutaj.