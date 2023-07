Reaktywują męski szczypiorniak

Po roku nieobecności seniorskiej męskiej piłki ręcznej w Elblągu rozgrywki w tej dyscyplinie wrócą do naszego miasta. Aż 26 zawodników wyraziło chęć gry w II-ligowym Silvant Handball.

Seniorska męska piłka ręczna zakończyła swoją działalności w Elblągu po sezonie 2021/2022. Wtedy KPR Elbląg, w którym w większości grali wychowankowie Truso Elbląg, zakończył rozgrywki I-ligowe na miejscu ósmym. Kilkanaście tygodni później pojawiła się informacja o zakończeniu działalności klubu, a głównym powodem był brak funduszy. Z faktem tym nie mogło się pogodzić większość zawodników oraz miłośników klubu.

Jakiś czas temu pojawiła się informacja o reaktywacji drużyny pod skrzydłami Silvanta, który póki co ma pod sobą dwie dyscypliny: kajakarstwo oraz boks. Chęć gry w Silvant Handball Elbląg wyraziło aż 26 zawodników. Drużyna rozpocznie treningi w sierpniu w hali MOS oraz IV LO. Od września zespół planuje trenować dwa razy w tygodniu. Nie poznaliśmy jeszcze pełnego składu drużyny, jednak jest to zamierzone działanie klubu.

- Co dwa dni ogłaszamy zawodników na Instagramie Silvant Handball Elbląg. Zależy nam by mocno zaangażować się w marketing i nasze social media i to się na razie udaje. Zainteresowanych jest 26 zawodników i prawdopodobnie w takim składzie zaczniemy treningi. Jest ich na tyle dużo, że będziemy mogli zrobić selekcję - mówił zawodnik Silvanta oraz wiceprezes do spraw piłki ręcznej Adam Załuski.

Zespół prowadzić ma duet trenerski Damian Malandy oraz Mikołaj Kupiec. Damian przez wiele lat grał w Elblągu, był także trenerem KPR, natomiast Mikołaj grał w Elblągu w Meble Wójcik Elbląg za czasów superligi.

- Mamy nadzieję, że Mikołaj będzie grającym trenerem i od czasu do czasu pojawi się na parkiecie, jeśli będzie taka potrzeba. Zawodnicy za swoją grę na początku nie będą otrzymywać wynagrodzenia. Nasze możliwości budżetowe są ograniczone. Nie możemy się teraz starać o miejską dotację. Na spotkaniu zawodnikami postawiliśmy sprawę jasno, że jak chcemy reaktywować zespół, to musimy się liczyć z tym, że pierwsze miesiące będą bardzo ciężkie. Mam nadzieję, że w następnym sezonie to się zmieni - dodał Adam Załuski.

Na chwilę obecną w grupie, gdzie zagra elbląski zespół, będzie dziewięć drużyn, jednak skład nie jest jeszcze ostatecznie ustalony. Celem Silvanta jest awans do I ligi, a w dalszej perspektywie gra w lidze centralnej. Klub chce przyciągnąć do siebie dzieci i młodzież, zamierza zapraszać ich na treningi i być naturalnym zapleczem dla zawodników kończących wiek juniora. Zapowiada także współpracę z innymi elbląskimi klubami.