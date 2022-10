Remis to za mało

Bezbramkowym remisem zakończyło się spotkanie pomiędzy Wartą Sieradz, a Concordią Elbląg. Obie drużyny walczą o utrzymanie w III lidze.

Warta Sieradz przed tym meczem miała osiem punktów i zajmowała 16. miejsce w tabeli III ligi. Concordia zdobyła dwa oczka mniej, które plasowało pomarańczowo - czarnych na ostatnim miejscu w tabeli. Dla obu zespołów wczorajszy mecz był bardzo ważny - zwycięstwo oznaczało, że bezpośredni rywal w walce o utrzymanie nie zdobędzie punktów. Tylkom że... w 13 kolejkach obie drużyny odniosły po jednym zwycięstwie.

Od pierwszych minut mecz toczył się w szybkim tempie, ale brakowało groźnych sytuacji do otwarcia wyniku. Te pojawiły się w drugiej części spotkania. Ale strzały, albo były niecelne, albo na posterunku stali bramkarze obu zespołów. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na interwencje Szymona Matysiaka, który kilkakrotnie uratował swój zespół od straty gola. Concordia najlepszą sytuację do zdobycia branki miała w 74. minucie, kiedy to strzał Radosława Bukackiego z trudem obronił Kamil Miazek. Ostatecznie obie drużyny podzieliły się punktami.

W następnej kolejce podopieczni Adriana Żurańskiego na własnym boisku podejmą Pilicę Białobrzegi.

Warta Sieradz - Concordia Elbląg 0:0

Concordia: Matysiak - Spychka, Szawara, Akubardiia, Jarzębski, Bukacki, Radchenko (87‘ Drewek), Rękawek (67‘ Nestorowicz), Kopka, Szmydt, Miyamoto