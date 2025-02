Rodzinna noc pełna muzyki i zabawy

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka zaprasza na wyjątkową, pełną energii imprezę dla całej rodziny! W piątek, 28 lutego, w godzinach 20:00-22:00, basen zamieni się w miejsce rozrywki i relaksu przy dźwiękach muzyki, z licznymi atrakcjami zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych. Bilety są już dostępne w kasie CRW Dolinka – warto się pospieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona!

Rodzinna noc na Dolince to gwarancja świetnej zabawy i niezapomnianych chwil. Dzieci wezmą udział w Bajkowej Olimpiadzie, pełnej ciekawych zadań, a za ich wykonanie otrzymają upominek-niespodziankę. W basenie sportowym na chętnych czekać będą deski SUP, a w strefie relaksu będzie można odpocząć na leżakach i skorzystać z baru z przekąskami i napojami bezalkoholowymi. Zachęcamy do zabrania dmuchanych akcesoriów wodnych, takich jak piłki czy materace.

Podczas wydarzenia nie zabraknie rytmicznej muzyki w wykonaniu DJ-a, który zadba o odpowiedni klimat i dobrą zabawę. Dla miłośników aktywności w wodzie przygotowaliśmy również konkursy oraz zumbę w wodzie, która dostarczy mnóstwo pozytywnej energii.

Wejściówka na dwugodzinną imprezę kosztuje 30 zł za osobę i można ją nabyć już teraz w kasie CRW Dolinka. Pamiętajcie, że ilość miejsc jest ograniczona – kto pierwszy, ten lepszy! Na miejscu dostępna będzie strefa gastronomiczna, dlatego warto zabrać kartę płatniczą lub gotówkę.

Partnerem imprezy jest Wszystko Gra (Inspiratornia).