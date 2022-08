Rodzinna przygoda w Bażantarni

Co najlepiej buduje więzi rodzinne? Wspólne przygody! Aby je przeżyć warto zapisać się na bieg przez dmuchane przeszkody Bażantarnia Jump&Run. Wystartuj wspólnie ze swoją pociechą lub dopinguj swoje dziecko, które będzie się świetnie bawić. Impreza rozpocznie się 11 września, a zapisy już trwają.

W Bażantarni wyznaczona zostanie specjalna trasa dla rodzin i dzieci. Na dystansie 1,5 km dla uczestników przygotowanych będzie 6 efektownych dmuchanych przeszkód: dmuchane tory, labirynty, kule, zjeżdżalnie czy skocznie, ustawione w odpowiednich odległościach od siebie. W efekcie, trzeba będzie nieco pobiegać, a do tego wykazać się sprytem w pokonywaniu przeszkód.

Rodziców i dzieci zachęcamy więc, aby wystartować w Biegu Junior (dzieci od 6 roku życia) lub w Biegu Family (rodzic/opiekun z dzieckiem od 4 roku życia). Każde dziecko czy rodzic wraz ze swoją pociechą nie będzie miał jednak większych problemów z pokonaniem dystansu i dmuchanych przeszkód. A na zakończenie zabawy wszyscy startujący otrzymają pamiątkowy medal. Podczas biegu nie będzie pomiaru czasu, ani klasyfikacji zawodników. Liczy się przede wszystkim dobra zabawa i wspólne, aktywne spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Bażantarnia Jump&Run to nowość nie tylko w naszym mieście, ale również w całym kraju. Jest to więc znakomita okazja, aby skorzystać z tych niesamowitych dmuchanych przeszkód. Na dodatek będą one ustawione wśród pięknej przyrody, w miejscu nie bez powodu nazywanym płucami Elbląga.

Zgłoszenia do Biegu Junior oraz Biegu Family przyjmowane będą do 7.09.2022, jedynie za pośrednictwem strony internetowej www.elektronicznezapisy.pl. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i zaksięgowaniu opłaty startowej zawodnik będzie umieszczony na liście uczestników. W Biegu Junior obowiązuje opłata startowa w wysokości 20 zł (od uczestnika), w Biegu Family 40 zł (od pary).

Osoby powyżej 16 roku życia, które chcą spróbować sportowej rywalizacji, zapraszamy na start Biegu Classic. Przygotowana będzie trasa 2,5 km, z 9 przeszkodami. W tym biegu będzie także podział na dwie kategorie kobiet i mężczyzn. W Biegu Classic będzie pomiar czasu. Wszyscy uczestnicy otrzymają medale, natomiast najszybsi - pamiątkowe statuetki. Obowiązuje opłata 30 zł za uczestnika, a zapisy odbywają się za pomocą serwisu www.elektronicznezapisy.pl.

Szczegóły i regulamin są dostępne tutaj.