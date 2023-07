Rodzinne Marszobiegi na Orientację w Parku Modrzewie

Niedzielna impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, a w sumie wzięło w niej udział około 250 uczestników, głównie rodziny. Organizatorom zależało właśnie na tym, aby przyciągnąć jak najwięcej rodzin, dlatego osiągnięta frekwencja była rekordowa. Zobacz zdjęcia.

Przed rozpoczęciem marszobiegu każdy uczestnik otrzymał mapę Parku Modrzewie, na której zaznaczone były punkty kontrolne. Dodatkowo otrzymał również chip lub kartę czytnikową, które rejestrowały czasy przybycia na poszczególne punkty kontrolne. Zadaniem zawodników było odwiedzenie 20 punktów kontrolnych w obowiązującej kolejności. To właśnie sprinterski marszobieg na orientację przyciągnął uczestników. Zarówno osoby startujące w pojedynkę, jak i całe rodziny czy drużyny mogły samodzielnie podjąć decyzję, jaki wariant marszu lub biegu obrać. To elastyczne podejście bardzo przypadło do gustu wszystkim uczestnikom, włącznie z przypadkowymi spacerowiczami oraz rodzinami z małymi dziećmi, które przemieszczały się w wózkach. Atmosfera była fantastyczna, a każde dziecko po przekroczeniu mety otrzymywało medal.

Dodatkowo, na każdego uczestnika czekał słodki upominek, a każdy miał szansę wylosować nagrodę rzeczową. Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z udziału w zawodach. Coraz częstszym zjawiskiem staje się udział gości z Ukrainy, co dodaje imprezie międzynarodowego charakteru. Organizacją zawodów zajęło się Elbląski Klub Orienteeringu GRYF przy Klubie Pułku Wsparcia Dowodzenia MND. Zapraszamy wszystkich na kolejne zawody, które odbędą się we wrześniu w Parku Modrzewie. Więcej informacji można znaleźć na stronach Facebooka oraz na stronie internetowej Ekogryf.