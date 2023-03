Rodzinny wieczór w wodzie

Widok licznie zgromadzonych i bawiących się rodzin na długo utkwi w naszej pamięci. Rodzinna Noc na Dolince przykuła uwagę ponad 200 mieszkańców Elbląga i okolic, oferując zabawy, konkursy czy pokazy ćwiczeń w wodzie. To był naprawdę cudownie spędzony czas! Zobacz zdjęcia.

Uchylimy Wam rąbka tajemnicy. Od początku wiedzieliśmy, że szykuje się wspaniała zabawa, z uwagi na szybko rozchodzące się w kasach bilety. Zainteresowanie wydarzeniem było bardzo duże, o czym doskonale świadczy fakt wyprzedania wszystkich wejściówek na kilka godzin przed rozpoczęciem imprezy. Jak się później okazało nasze przewidywania nie odbiegły od rzeczywistości.

Zwykło się mawiać, że w dobrym towarzystwie czas mija szybko. Te powiedzenie doskonale opisuje piątkowy wieczór na basenie, podczas którego spędziliśmy miły, rodzinny czas, bawiąc się i relaksując w wodzie. Zabawę doskonale dopełniła muzyka ze sceny oraz kolorowe światła nadające imprezowego klimatu.

Z myślą o najmłodszych zostało przygotowanych 8 stacji, a na każdej z nich czekały odmiennie zadania, takie jak: rzut piłką do kosza, skoki do wody, strzelanie armatką wodną do celu, zanurzenie w zimnej beczce, przejście po materacu na wodzie czy wyławianie krążków z dna basenu. Za udział w konkurencjach dzieci zbierały pieczątki wymienne na słodkie nagrody. W tak zwanym międzyczasie każdy zainteresowany mógł wziąć udział w warsztatach pływania w basenie sportowym, które przeprowadził Marcin Trudnowski z Grupy Wodnej.

Nie od dziś wiemy, jaką popularnością cieszą się ćwiczenia Zumby oraz Aqua Fitness, dlatego i tym razem nie mogło ich zabraknąć. Basen dziecięcy pękał w szwach, a widok synchronicznie tańczących dzieci i rodziców stał się wspaniałą „pocztówką” z imprezy. Nie inaczej było w basenie sportowym, gdzie odbył się fitness w wodzie, w którym udział wzięli nie tylko dorośli, ale także młodzież oraz… pracownicy MOSiR!

W takiej wesołej atmosferze powoli zamykaliśmy Rodzinną Noc na Dolince, do której wspomnieniami będziemy wracać jeszcze długo. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za przybycie oraz wspaniałą zabawę.