Rolkowisko w rytmie disco

Muzyka, taneczna jazda, konkursy i dobra zabawa – to zapowiedź czwartkowego popołudnia na Rolkowisku. Lodowisko Helena będzie pełne sympatyków swobodnej jazdy na rolkach i wrotkach. Zapraszamy na muzyczne otwarcie Wakacji z MOSiR-em. Udział bezpłatny.

W czwartek, 27 czerwca, o godzinie 17:00, zapraszamy na Lodowisko im. Heleny Pilejczyk. Każdy będzie mógł sprawdzić, jak przyjemnie jest kręcić kółka po dedykowanej nawierzchni. Imprezie będzie towarzyszyć muzyczna oprawa i konkursy. Zapraszamy więc zarówno młodzież, jak i całe rodziny.

Rolkowisko to zwycięski projekt z Budżetu Obywatelskiego, którego inicjatorem był UKS Wikingowie Elbląg. To odpowiedź na dużą potrzebę jazdy pod dachem, nie tylko w sezonie zimowym. Specjalna nawierzchnia polipropylenowa, układana jak puzzle, pokrywa betonową warstwę lodowiska tam, gdzie w okresie zimowym jest lód. Daje to możliwość skorzystania z obiektu i tafli przez pozostałe miesiące w roku. A to oznacza, że zabawa będzie trwać więc nie tylko zimą.

Przypominamy, że z Rolkowiska można bezpłatnie korzystać od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:030. Rolkowisko będzie czynne przez cały ten czas, z ewentualnymi przerwami na treningi, bez podziału na sesje, a korzystanie z niego jest bezpłatne. Dodatkowo w lipcu i sierpniu UKS Wikingowie będą prowadzili zajęcia: we wtorki od 17:30 do 19:00 hokej dla zaawansowanych, a w czwartki od 17:30 do 19:00 nauka jazdy na rolkach.

Prosimy o bezpieczne i uważne korzystanie z nawierzchni, a także zalecamy ochraniacze i kaski. We wrotki lub rolki należy wyposażyć się we własnym zakresie, ponieważ nie ma wypożyczalni sprzętu.

W okresie letnim Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaplanował szereg wydarzeń dla mieszkańców Elbląga. Kliknij tutaj, aby poznać cały harmonogram Wakacji z MOSiR-em.