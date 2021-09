Rowerem do Kwietnika

Wakacje już za nami, ale lato jeszcze trwa i miejmy nadzieję, że nie skończy się do 5 września, bowiem wtedy wybierzemy się znowu na trasę po Wysoczyźnie Elbląskiej. Naszym celem będzie Kwietnik i Wielki Kamień. Ruszamy z ronda Kaliningrad o godz. 10 - informuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Wycieczka wystartuje z dobrze znanego ronda na wyjeździe z Elbląga i – na rozgrzewkę – wjedziemy na Wysoczyznę Elbląską przez Przezmark. Dalsza droga będzie prowadziła w kierunku Kamiennika Wielkiego, a za nim do Kwietnika, gdzie za wsią zjedziemy do znajdującego się przy bocznej drodze Wielkiego Kamienia. Trasa powrotna będzie prowadziła do Zastawna i stamtąd drogą wojewódzką nr 509 do Elbląga. Na koniec ulicą Wschodnią zjedziemy na polanę z wiatami w Bażantarni, gdzie nasza wycieczka się zakończy. Zobacz mapę - 42 km. Na trasie będzie dominować nawierzchnia asfaltowa różnej jakości, sam dojazd do kamienia jest szutrowy.

Tempo jazdy będzie spokojne, w granicach 15 km/h. W trakcie wycieczki przewidywane są krótkie przerwy na jedzenie czy robienie zdjęć. Główny postój będzie w Kwietniku. Na trasie niedzielnej wycieczki nie zabraknie także tradycyjnie słodyczy dla każdego. Zapraszam do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu! Udział w wycieczce, która zakończy się około godziny 15 jest bezpłatny.

Wzorem lat ubiegłych także w roku 2021 trwa konkurs na najaktywniejszych uczestników MWR (uczestnictwo minimum w 7 wycieczkach roku 2021), w którym do wygrania będzie rower ufundowany przez Salon – Serwis Rowerowy Wadecki. Prosimy zatem o zabranie swoich książeczek turystyki kolarskiej PTTK. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w grudniu bieżącego roku na podstawie ilości zgromadzonych pieczątek w w/w książeczce.

Każdy z rowerzystów i rowerzystek powinien zadbać o dobry stan techniczny swojego roweru. Należy zabrać ze sobą podstawowe akcesoria rowerowe tj. dętkę we właściwym rozmiarze, łatki, pompkę i klucze. Szczególnie zalecamy posiadanie kasku. Wycieczka odbędzie się bez względu na pogodę, jeżeli jednak będzie ona niekorzystna, to trasa może ulec zmianie. Rekomendujemy jazdę na rowerach MTB, trekingowych lub gravelowych, bezwzględnie wyposażonych w przerzutki. Prosimy o stosowanie się do wytycznych związanych z pandemią koronawirusa.

Miejskie Wycieczki Rowerowe organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, we współpracy z: PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Biuro Podróży Variustur, Salon-Serwis Rowerowy Wadecki i Urząd Gminy w Elblągu.