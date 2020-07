Rowerowe interwały przy S22

Trzecia odsłona Miejskich Wycieczek Rowerowych będzie miała charakter jazdy wytrzymałościowej. Podjazdy i zjazdy wzdłuż drogi S22 do Kamiennika Wielkiego sprawiają bowiem, że jest to odcinek trudny.

Stan zagrożenia epidemicznego sprawia, że nasza jazda musi się odbywać w podwyższonym reżimie sanitarnym. Zatem podczas jazdy będziemy musieli zachować następujące zasady bezpieczeństwa: witamy się bezkontaktowo, typu „łokietek” lub „żółwik”, na postojach zachowujemy dystans 2 metrów, każdy zabiera własny płyn dezynfekcyjny, w peletonie jedziemy jeden za drugim (nie parami obok siebie), na ewentualność wejścia do pomieszczeń zamkniętych miejmy osłony ust i nosa.

Wycieczka wystartuje z Elbląga, następnie udamy się przez Gronowo Górne wzdłuż drogi ekspresowej S22 do Kamiennika Wielkiego. Wisienką na torcie będzie zdobycie Milejewa, czyli miejscowości na szczycie Wysoczyzny Elbląskiej. Droga powrotna będzie prowadziła przez Ogrodniki i Jelenią Dolinę. Zobacz mapę - 28 km. Na trasie będzie dominował asfalt dobrej jakości.

- Niech nikogo nie zmyli krótki dystans wycieczki. To będą intensywne i wymagające skupienia kilometry. Turystycznych celów tym razem sobie nie stawiamy, celem będzie po prostu droga i spędzenie aktywnie czasu na świeżym powietrzu – informuje Marek Kamm z Działu Organizacji Imprez MOSiR. – Atrakcją innego rodzaju będzie ognisko, które dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Elbląg zorganizujemy w Jeleniej Dolinie. Produkty do pieczenia każdy zapewnia sobie we własnym zakresie

Każdy z rowerzystów i rowerzystek powinien zadbać o dobry stan techniczny swojego roweru. Należy zabrać ze sobą podstawowe akcesoria rowerowe tj. dętkę, łatki, pompkę, klucze. Szczególnie zalecamy posiadanie kasku. Wycieczka odbędzie się bez względu na pogodę. Rekomendujemy jazdę na rowerach górskich (MTB) oraz trekkingowych i gravelowych wyposażonych w przerzutki. Również w 2020 roku trwa konkurs na najaktywniejszych uczestników MWR (uczestnictwo minimum w 7 wycieczkach roku 2020). Prosimy zatem o zabranie swoich książeczek turystyki kolarskiej PTTK. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w grudniu bieżącego roku na podstawie ilości zgromadzonych pieczątek w/w książeczce. Tempo jazdy będzie bardzo spokojne, dopasowane do możliwości grupy i trudności trasy. W trakcie wycieczki przewidywane są krótkie przerwy na jedzenie czy robienie zdjęć. Na trasie niedzielnej wycieczki będzie ognisko, produkty do pieczenia każdy zapewnia sobie we własnym zakresie, a dodatki typu chleb, musztarda, ketchup będą zapewnione dzięki sponsorowi. Zapraszamy całe rodziny i wszystkich chętnych do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu! Udział w wycieczce, która zakończy się około godz. 14 jest bezpłatny. Ruszamy w niedzielę, 19 lipca 2020 roku o godzinie 10 z ronda Kaliningrad.