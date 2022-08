Rowerowe odwiedziny pasłęckiego kirkutu

Jedna z wakacyjnych wycieczek będzie nieco dłuższą jazdą do Pasłęka, gdzie obejrzymy rzadko spotykany w naszym regionie kirkut, czyli żydowski cmentarz. To nieco tajemnicze miejsce jest ukryte na terenie miasta i nasza wycieczka będzie okazją, aby poznać do niego drogę. Start w najbliższą niedzielę o godz. 10.

Wycieczka rozpocznie się w Elblągu, następnie udamy się przez Przezmark, Komorowo Żuławskie i Węzinę do Pasłęka. Na wjeździe zajrzymy na tamtejszy cmentarz żydowski. Jest to miejsce bardzo zadbane przez pasłęcką młodzież. Na jego terenie znajdują się nagrobki, z których najstarszy ma ponad półtora wieku. Po odwiedzinach kirkutu skierujemy się na pasłęckie Stare Miasto, gdzie odwiedzimy – każdy na swój koszt – jedną z tamtejszych lodziarni. Powrót do Elbląga będzie odbywał się przez Mariankę, Borzynowo i Pomorską Wieś, czyli będzie trochę pod górę. Nasza jazda zakończy się przy rondzie na ulicy Rawskiej/Łęczyckiej. Zobacz mapę - 50 km. Na trasie będzie dominował asfalt różnej jakości, zaliczymy też krótki odcinek gruntowy. Tempo jazdy będzie bardzo spokojne, dopasowane do dość długiej trasy. W trakcie wycieczki przewidywane są krótkie przerwy na jedzenie czy robienie zdjęć. Dłuższy postój będzie w Pasłęku. Zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu! Udział w wycieczce, która zakończy się około godz. 16, jest bezpłatny. Każdy z rowerzystów i rowerzystek powinien zadbać o dobry stan techniczny swojego roweru. Należy zabrać ze sobą podstawowe akcesoria rowerowe tj. dętkę, łatki, pompkę i klucze. Szczególnie zalecamy posiadanie kasku. Wycieczka odbędzie się bez względu na pogodę, w związku z tym prosimy pamiętać o ubraniu się stosownie do pory roku i warunków. Rekomendujemy jazdę na rowerach górskich (MTB) oraz trekkingowych i gravelowych wyposażonych w bieżnikowane opony i działające przerzutki. Ruszamy w niedzielę (7 sierpnia), o godz. 10 z ronda Bitwy pod Grunwaldem (dawne rondo Kaliningrad). Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych, darmowych imprezach organizowanych w ramach programu „Wakacje z MOSiR-em”.

