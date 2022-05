Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu i Nadleśnictwo Elbląg kontynuuje cykl imprez pod nazwą „Rowerowe spacery z leśnikiem”. Zaczynamy we wtorek (17 maja), o godzinie 17. Zbiórka przy siedzibie Nadleśnictwa Elbląg przy ul. Marymonckiej 5.

Pierwsze rowerowe spacery z leśnikiem odbyły się w zeszłym roku i cieszyły się sporym zainteresowaniem. Były także pozytywnie odbierane przez uczestników. Są to wycieczki, podczas których będzie można aktywnie spędzić czas w lesie. Poznamy jego liczne tajemnice dzięki fachowemu komentarzowi leśnika. Wszystko to odbędzie się podczas krótkiej przejażdżki rowerowej (która czasem zmieni się w spacer) szlakami i ścieżkami Bażantarni na terenie leśnictw Dąbrowa i Dębica. W ciągu 2 godzin przejedziemy do 10 km.

Cykl imprez „Rowerowe spacery z leśnikiem” zacznie się 17 maja. W planie są po dwa spotkania w maju i czerwcu oraz we wrześniu i październiku, które będą odbywały się we wtorki, zawsze o godzinie 17. Dokładne miejsce zbiórki będzie podawane w komunikatach. Organizator informuje, że w przypadku ekstremalnych zjawisk pogodowych (huragany, ulewy) impreza może zostać odwołana, a informacja o tym ukaże się na stronie MOSiR.