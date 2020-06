Rozpoczynają się wakacje z MOSiR-em

Tegoroczne wakacje będą inne niż te, które dotąd znaliśmy. Bardzo dużo osób decyduje się na spędzenie letniego czasu we własnych domach lub planując krótkie, jednodniowe wyjazdy. Z myślą o elblążanach, którzy będą na miejscu, MOSiR przygotował ciekawą ofertę zajęć i atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zobacz filmową zapowiedź wakacji.

W piątek, 26 czerwca, świadectwa szkolne zostały odebrane, a to oznacza, że zaczęły się wakacje. W Elblągu będzie to czas, w którym każdy znajdzie dla siebie ciekawe atrakcje.

– Przygotowaliśmy bogatą ofertę zajęć, atrakcji, wydarzeń, z których będzie można skorzystać już od poniedziałku – informuje Andrzej Bugajny, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu. – Latem odbędą się zawody, festyny czy wycieczki rowerowe. Będzie można pouczyć się jazdy na rolkach czy uczestniczyć w treningach z elbląskimi sportowcami. Na co dzień zapraszamy do stref gier i zabaw umiejscowionych w HSW i na tafli Krytego Lodowiska, a także na Tor Wrotkarski Kalbar. Udział we wszystkich wakacyjnych zajęciach jest bezpłatny.

Wakacje z MOSiR-em rozpoczynają się w poniedziałek, 29 czerwca. W wakacyjnym programie nie zabraknie różnorodnych zawodów sportowych – siatkarskich, koszykarskich, pływackich czy tenisa stołowego. Miłośnicy jazdy na rowerze będą mogli poznać GreenVelo oraz elbląskie szlaki miejskie, odwiedzą również okolice Elbląga. Również dla nich przygotowany zostanie wyścig rowerowy na Górę Chrobrego. Na Torze Kalbar, który czynny jest codziennie od godz. 9 do 21, odbędzie się festyn z okazji Dnia Bezpiecznego Kierowcy. Tutaj również będzie można nauczyć się jeździć na rolkach. Dla biegaczy przygotowane zostały specjalne treningi, które przez całe wakacje będą odbywały się trzy razy w tygodniu w Bażantarni, a poprowadzi je Team Karaś Elbląg. W czasie wakacji odbędą się także treningi ze znanymi elbląskimi sportowcami – piłkarkami ręcznymi, piłkarzami, a także z siatkarzami z jednego z najlepszych zespołów z PlusLigi – Trefl Gdańsk.

Od poniedziałku do piątku otwarte będą dwie strefy gier i zabaw dla dzieci. W Hali Sportowo-Widowiskowej w godzinach 9.00-12.00 rozstawiony jest specjalny tor przeszkód oraz miasteczko rowerowe. Skorzystać będzie można również z boiska do badmintona oraz sali tenisa stołowego. Natomiast na tafli Krytego Lodowiska Helena uczestnicy od godz. 12.00 do 15.00 do dyspozycji będą mieli: stoły do cymbergaja, stoły do piłkarzyków, trampoliny, mini boisko do piłki nożnej, stoły do tenisa stołowego, mini tor do kręgli oraz boisko do mini koszykówki. Udział we wszystkich zajęciach i wydarzeniach organizowanych w ramach akcji Wakacje z MOSiR-em jest bezpłatny.

We wszystkich obiektach MOSiR stosowane są wszelkie zasady związane z zachowaniem bezpieczeństwa oraz przestrzeganiem wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Sportu.

Pierwszy tydzień Wakacji z MOSiR-em

Już od poniedziałku, 29 czerwca, działają dwie różnorodne strefy gier i zabaw. Z tej usytułowanej w Hali Sportowo-Widowiskowej można korzystać w godzinach przedpołudniowych od poniedziałku do piątku (od 9.00 do 12.00). Uczestnicy zajęć do dyspozycji mają: bardzo ciekawy tor przeszkód, salę do tenisa stołowego, boisko do badmintona oraz miasteczko rowerowe przygotowane we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Elblągu. Druga strefa gier i zabaw mieści się na tafli Krytego Lodowiska i jest czynna od 12 do 15 również od poniedziałku do piątku. Atrakcje, z których można tu skorzystać to: stoły do cymbergaja, stoły do piłkarzyków, trampoliny, mini boisko do piłki nożnej, stoły do tenisa stołowego, mini tor do kręgli oraz boisko do mini koszykówki.

W poniedziałek, środę i piątek o godz. 18.30 w okresie letnim miłośnicy biegania będą mogli dołączyć do TeamKaraś Elbląg i uczestniczyć w treningach Biegowa Bażantarnia.

W poniedziałek o godz. 17 przez całe wakacje odbywają się zajęcia w ramach Akademii z UKS Szóstka – nauka i doskonalenie jazdy na rolkach.

We wtorek, 30 czerwca, odbędzie się pierwsza z cyklu wycieczek – Poznajemy GreenVelo, czyli najdłuższą trasę rowerową w Polsce. Spotykamy się przy wiatach GreenVelo przy ulicy Stawidłowej o godzinie 17.00.

Atrakcje przygotowane dla grup zorganizowanych

Jednocześnie, z myślą o dzieciach, które korzystają z półkolonii i obozów w Elblągu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował ofertę dla grup zorganizowanych, które będą mogły korzystać z obiektów MOSiR: CRW Dolinka, Tor Wrotkarski Kalbar, Kryte Lodowisko Helena i Hala Sportowo-Widowiskowa. Oferta ta jest dostosowana do wytycznych dla organizatorów letniego wypoczynku.

Organizatorami zajęć w ramach Wakacji z MOSiR-em są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Współorganizatorami poszczególnych wydarzeń są: Miejskie Centrum Wolontariatu w Elblągu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu, Szkoła Pływania „Maluchy Pływają”, TeamKaraś Elbląg, Grupa Wodna, Elbląski Szkolny Związek Sportowy, Blinkee.City – Hulajnogi Elbląg, Komenda Miejska Policji w Elblągu, UKS Wikingowie Elbląg, Elbląski Klub Orienteeringu GRYF, UKS Szóstka Elbląg, zespół siatkarski Trefl Gdańsk, EKS Mlexer Elbląg, ZKS Olimpia Elbląg, MMKS Concordia Elbląg, EKS Start Elbląg, Variustour – Biuro Podróży, Salon Rowerowy – Wadecki, PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Szkoła Tenisa i Squasha Score, NEKSUS – serwis rowerowy.

Szczegółowy program Wakacji z MOSiR-em znajduje się na stronie MOSiR.