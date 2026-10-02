Rusza sezon na Lodowisku Helena

W niedzielę, 4 października, ponownie będzie można założyć łyżwy i ruszyć na taflę Lodowiska Helena. Nowy sezon rozpoczniemy bezpłatną sesją inauguracyjną, podczas której nie zabraknie klimatycznej muzyki i konkursów. Początek o godz. 17:00.

Na lodowisku trwają ostatnie przygotowania przed rozpoczęciem kolejnego sezonu łyżwiarskiego. Już w niedzielę, 4 października, zaprosimy Was na pierwszą w tym sezonie wspólną jazdę. Decyzją Prezydenta Elbląga Michała Missana, ślizgawka otwierająca nowy sezon będzie bezpłatna. Przez 90 minut będzie można korzystać z tafli przy muzyce, świetlnej oprawie oraz dodatkowych atrakcjach przygotowanych przez MOSiR. O dobrą atmosferę zadba także DJ. Wystarczy zabrać łyżwy, rodzinę albo znajomych i pojawić się na lodowisku. Początek o godz. 17:00.

Od wtorku, 6 października, rozpoczną się regularne wejścia ogólnodostępne. W każdy wtorek i czwartek odbędą się dwie sesje – o godz. 18:10 i 19:15 ze strefą freestyle, a w piątek o godz. 19:15 i 20:20 ze strefą freestyle. W soboty i niedziele będzie można korzystać z lodowiska o godz. 13:30 (ślizgawka dla rodzin z dziećmi), 14:40, 15:50 oraz 17:00 (w niedzielę ze strefą freestyle). Każda sesja potrwa 50 minut.

Cennik

Za wejście na lodowisko zapłacimy:

bilet normalny - 15 zł, 12 zł („wElblągu”) lub 11 zł (Elbląska Karta Dużej Rodziny);

bilet ulgowy - 11 zł, 9 zł („wElblągu”) lub 7 zł (Elbląska Karta Dużej Rodziny);

bilet grupowy (minimum 15 osób) - 10 zł.

Na miejscu działa również wypożyczalnia łyżew prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł. Koszt wypożyczenia jednej pary wynosi 13 zł.

Do dyspozycji są także karnety, które można wykorzystywać nie tylko na Lodowisku Helena, ale również w innych obiektach MOSiR-u. Na mosir.elblag.eu znajdziecie szczegółowe informacje dotyczące ich zakupu i zasad korzystania.

Przed nami kolejny sezon pełen jazdy, nauki i wspólnej zabawy. Pierwsze łyżwy w tym sezonie zakładamy już 4 października. Do zobaczenia na Lodowisku Helena!