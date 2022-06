Ruszają Wakacje z MOSiR-em

To jest ten moment. Wystartowały wakacje, zatem czas ruszyć z cyklem bezpłatnych imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Będzie wiele ciekawych propozycji dla każdego. Zapraszamy na wycieczki, turnieje czy biegi.

Sprawdź co będzie się działo w pierwszym tygodniu (27 czerwca – 3 lipca) i skorzystaj z różnorodnych atrakcji:

Popołudniowa wycieczka rowerowa

We wtorek, 28 czerwca, wyruszymy na wycieczkę rowerową. Trasy wakacyjnych wypraw będą krótkie, aby stały się przyjemną formą rekreacji. Tym razem wybierzemy się w kierunku dawnej osady Truso. Start o godz. 17 z napisu „Elbląg” na Starym Mieście. Na zakończenie dla uczestników chłodna niespodzianka.

Skate Park Show

W środę, 29 czerwca, zapraszamy na warsztaty i pokazy na Skate Parku przy ul. Mickiewicza. Będą konkursy i pokazy dla dzieci i młodzieży, którzy uwielbiają jeździć na hulajnodze. To wszystko poprowadzi instruktor i jeden z najlepszych skaterów w Polsce - Olaf Żołna, wraz z ekipą. Start o godz. 18. Więcej szczegółów tutaj.

Gry na orientację w Parku Kajki

W sobotę, 2 lipca, w Parku Kajki odbędą się biegi i spacery na orientację. Impreza przypomina znane nam wszystkim podchody, ale w odnajdywaniu punktów pomogą nam mapy. Super zabawa dla każdego, w tym dla rodzin z dziećmi. Początek o 10.

Turniej piłkarski 6x6

W niedzielę, 3 lipca, zapraszamy do rywalizacji wszystkich tych, którzy lubią pograć w piłkę nożną. Na dwóch sztucznych boiskach o wymiarach 30x60, przygotowanych na obiekcie przy ul. Skrzydlatej, wystartuje Turniej dla amatorów. Gramy 6x6, 2x10 minut. Dla trzech najlepszych zespołów medale i puchary. Szczegóły tutaj.

Wycieczka kajakowa

W niedzielę, 3 lipca, popłyniemy na pierwszą wycieczkę kajakową. Przygotowane będą 24 miejsca (12 kajaków), a pływać będziemy po rzece Elbląg wraz z przewodnikiem. Na imprezę obowiązują zapisy tutaj.

Biegowa Bażantarnia

Przez całe wakacje, w poniedziałki, środy i piątki o godz. 18.30 spotykamy się z Bażantarni, aby biegać wspólnie z Team Karaś Elbląg. Te treningi są dla Ciebie, jeśli myślisz o dobrym i profesjonalnym treningu, z udziałem doświadczonych biegaczy, chciałbyś wziąć udział w zawodach, ale nie chcesz trenować w pojedynkę lub brakuje ci motywacji. Zajęcia przeznaczone są dla każdego, kto lubi się ruszać i chciałbym zadbać o swoją kondycję i sylwetkę.

Strefa gier i zabaw

Oprócz tego zapraszamy na strefę gier i zabaw dla dzieci na Lodowisku Helena. Uczestnicy zajęć do dyspozycji będą mieli: stoły do cymbergaja, stoły do piłkarzyków, trampoliny, mini boisko do piłki nożnej, stoły do tenisa stołowego, mini tor do kręgli oraz boisko do mini koszykówki. Strefa czynna będzie od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-15:00.

Tor Kalbar

Polecamy także Tor Wrotkarski Kalbar, który otwarty jest codziennie 9:00-21:00. Korzystanie z boisk i toru jest bezpłatne. Natomiast korty tenisowe są płatne i obowiązuje rezerwacja telefoniczna 537 443 376.

Zapraszamy również do Centrum Rekreacji Wodnej, które czynne jest codziennie od godz. 6 do 22.

Program Wakacji z MOSiR-em 2022 dostępny jest tutaj.