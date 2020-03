Siatkarze ZNP najlepsi w sezonie zasadniczym

Wkrótce zakończenie pierwszej rundy Awangarda Volley Ligi, organizowanej przez MOSiR w Elblągu. Najwyżej rozstawionym zespołem w fazie pucharowej będzie ekipa „Nauczycieli”, która z wyraźną przewagą zajęła pierwsze miejsce w tabeli.

Trwa 11. kolejka zmagań, w której poznamy wszystkie rozstrzygnięcia. W górnej części tabeli usadowiła się grupa 6 zespołów, nadających ton rywalizacji. Pomiędzy nimi często są minimalne różnice punktowe, zatem walka toczyć się będzie o jak najlepsze rozstawienie przed fazą play-off amatorskich mistrzostw miasta w siatkówce.

Ciekawsza sytuacja jest w dolnych rejonach klasyfikacji. O dwa dostępne miejsca w górnej ósemce walczą jeszcze 4 ekipy. Na premiowanych pozycjach znajdują się IKS Atak oraz Okna Tufe, mające największe szanse na awans. Młodzi gracze elbląskiego klubu sportowego zanotowali zwyżkę formy i zameldowali się z 13 punktami na 7 lokacie. W kluczowym pojedynku zmierzą się z 10 w tabeli Merkurym Elbląg, nad którym mają 3 punkty przewagi. Grupa pościgowa to na dodatek Sisley Volley Team, okupujący 11 miejsce, z dorobkiem 11 punktów. Jednak ta drużyna zmierzy się z wymagającym BEST NET TEAM i to rywal będzie faworytem.

Team Major i Przyjaciele zmierzył się z KOLEX-em, w pojedynku najsłabiej punktujących składów. Dla pierwszej ekipy była to szansa na premierowe zwycięstwo w sezonie. Rywal zdołał jednak wygrać, w efekcie gracze Majora zanotowali komplet 12 porażek.

Zainteresowanych kibiców zapraszamy w poniedziałki o godz. 19.45 na Halę Sportowo-Widowiskową przy al. Grunwaldzkiej oraz we wtorki na godz. 19.30 do hali sportowej III LO przy ul. Browarnej. Więcej informacji o rozgrywkach, wyniki, tabele, terminarze oraz galerię zdjęć można znaleźć na stronie internetowej MOSiR-u w zakładce Awangarda Volley Liga. Sponsorem Elbląskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej jest Salon Łazienkowy i Hurtownia Budowlana Awangarda.