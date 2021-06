Siatkówka na siedząco w Piastowie

Do tegorocznych zmagań w Piastowie koło Elbląga o mistrzowskie tytuły drużyny przystąpią i rywalizować będą w dwóch odmianach siatkówki: na siedząco i stojąco . Dziesięć zespołów zagra w siatkówce na siedząco. Spotkania z udziałem siatkarzy na siedząco będą się odbywały na boiskach pokrytych matą, a zespoły zagrają w składach trzy osobowych.

W tym turnieju obowiązuje system "brazylijski", czyli zespół który poniesie dwie porażki odpada z turnieju. Do walki o mistrzowski tytuł przystąpią reprezentanci z Łodzi, Katowic, Wrocławia, IKS Atak Elbląg, które wystawiają po 2 drużyny i jeden zespół z Warszawy i Szczecina . Mistrzowskiego tytułu broni drużyna elbląska.

W turnieju siatkówki na stojąco kibice zobaczą trzy kluby Start Zielona Góra, Start Łódź oraz IKS Atak. Zespoły rywalizować będą systemem każdy z każdym. Także tutaj mistrzowskiego tytułu broni drużyna gospodarzy.

Wszystkie mecze mistrzowskie rozgrywane będą do dwóch zwycięskich setów (21 pkt). Jeśli w setach będzie remis 1:1, to wówczas rozegrany zostanie trzeci set (do 15 pkt).

W ramach Otwartych Mistrzostw Polski - XVII Sand Cup 2021 również rozegrany zostanie turniej w boccie.