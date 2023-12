Silvant niepokonany

Szczypiorniści Silvant Handball Elbląg wygrali szósty mecz z rzędu. Dziś (2 grudnia) elblążanie pokonali dobrze spisującą się młodzież z SMS ZPRP III Kwidzyn 27:26 i pozostali na fotelu lidera. Zobacz zdjęcia.

W 7. kolejce II-ligowych rozgrywek piłki ręcznej mężczyzn, zawodnicy Silvantu podejmowali SMS ZPRP III. Kwidzynianie, podobnie jak nasza drużyna, radzą sobie w bieżącym sezonie bardzo dobrze, kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa, a wpadkę zaliczył jedynie w pierwszej kolejce. Młodzi piłkarze SMS, przed rywalizacją z Silvantem, mieli za sobą sześć meczów i piętnaście punktów na koncie. Elblążanie rozegrali jedno spotkanie mniej, a ich dorobek punktowy był taki sam jak kwidzynian.

Wynik pojedynku otworzył Kacper Sparzak, ten sam zawodnik dał swojej drużynie prowadzenie 3:0. Obie drużyny w pierwszych minutach meczu nie grzeszyły skutecznością, jednak to rywal miał większe problemy, bo swoje pierwsze trafienie zanotował dopiero w 7. minucie. W kolejnych akcjach bardzo skuteczny był Michał Ściesiński, który w krótkim czasie rzucił cztery bramki i jego drużyna prowadziła 8:3. Zapowiadało się, że sobotnia potyczka Silvantu będzie miała podobny przebieg jak wcześniejsze mecze i na parkiecie dominować będą elblążanie. Ambitni zawodnicy z Kwidzyna podjęli jednak rękawicę, walczyli z bardziej doświadczonymi zawodnikami i z minuty na minutę odrabiali straty, by do przerwy tracić tylko jednego gola (14:13).

Zaraz po zmianie stron przyjezdni ruszyli do ataku, a efektem były trzy bramki z rzędu i objęcie prowadzenie 16:14. W końcu, w 34. minucie, dobrze spisującego się w tym spotkaniu bramkarza SMS, pokonał Kajetan Laskowski. Elblążanie poprawili nieco skuteczność, by doprowadzić do wyrównania po 18. Do 45. minuty mecz był wyrównany, żadna z drużyn nie potrafiła zbudować chociażby dwubramkowej przewagi. Potem znów na parkiecie dominowali zawodnicy Silvantu, nie skuteczny był Adam Nowakowski oraz Michał Sucharski i tablica wyników wskazywała 25:21. Mogło się wydawać, że elblążanie spokojnie będą kontrolować przebieg wydarzeń boiskowych, jednak kwidzynianie mocno walczyli o korzystny rezultat i zdołali zdobyć gola kontaktowego. Na doprowadzenie do remisu gospodarze nie pozwolili i wygrali mecz 27:26.

Silvant Handball Elbląg - SMS ZPRP III Kwidzyn 27:26 (14:13)

Silvant: Krawczyk, Szaro, Plak M. - Nowakowski 7, Sparzak 7, Ściesiński 6, Spicha 3, Laskowski 2, Sucharski 2, Bąkowski, Kurowski, Załuski, Robak, Solecki, Heyda, Lewandowski.

Zobacz tabelę i terminarz II ligi mężczyzn.

Kolejny mecz elblążanie zagrają 9 grudnia na wyjeździe z SPR Wybrzeże I Gdańsk.