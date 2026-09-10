Silvant rozpoczyna I-ligowe rozgrywki

W najbliższą sobotę (12 września) piłkarze ręczni Silvantu zainaugurują sezon 2026/2027. Elblążanie premierowe spotkanie rozegrają w hali przy ul. Kościuszki, a ich pierwszym rywalem będzie utalentowana młodzież z płockiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

Silvant Handball rozpoczął przygotowania do kolejnego sezonu w I lidze na początku sierpnia w nieco odmiennym składzie. Zespół wzmocniło trzech zawodników: bramkarz Dominik Rybiński, rozgrywający Karol Radecki oraz rozgrywający Stanisław Gębala. Więcej na temat nowych zawodników pisaliśmy w tym artykule. Sportową karierę postanowił natomiast zakończyć Kacper Sparzak oraz Kajetan Laskowski. Z drużyną rozstał się też Michał Sucharski, a pod dużym znakiem zapytania stoi dalsza gra Konrad Szaro z uwagi na uraz kolana. Zawodnicy trenowali trzy razy w tygodniu, w międzyczasie rozegrali dwa mecze kontrolne z zespołem z Morąga.

- Jeżeli chodzi o okres przygotowawczy to zawodnicy wykonali kawał ciężkiej i dobrej roboty. Duży akcent postawiliśmy na przygotowanie pod jeszcze szybszą grę oraz mocną i aktywną obronę. Jest jeszcze sporo obszarów do rozwoju, więc mamy nad czym pracować - powiedział trener Mikołaj Kupiec.

Nasza drużyna rywalizować będzie w grupie A, gdzie znalazło się w sumie czternaście zespołów. Pierwszym rywalem Silvantu będzie SMS ZPRP I Płock.

- Co do najbliższego przeciwnika niestety trafiliśmy nie najlepiej. W szkołach mistrzostwa sportowego jest rotacja roczników i zawsze jest to problem na starcie sezonu ponieważ rywal jest totalnie anonimowy. Możemy jedynie przewidywać na co mamy się nastawić i znając szkolenie centralne będzie to na pewno dynamiczny przeciwnik bazujący na szybkim tempie gry w ataku pozycyjnym jak i w każdym innym elemencie ofensywnym. Mając na uwadze charakterystykę szkoleń centralnych szykujemy się pod dużo akcji izolacyjnych typu jeden na jeden. Chcemy postawić trudne i twarde warunki w obronie, co może być kluczowe w starciu z utalentowaną młodzieżą z Płocka - mówił trener Silvantu.

Elblążanie swoje mecze, podobnie jak we wcześniejszych sezonach, rozgrywać będą w hali przy ul. Kościuszki. Wstęp dla kibiców będzie darmowy, jednak będą się one odbywać w charakterze imprezy niemasowej, czyli liczna kibiców zostanie ograniczona do 299. Organizatorzy zachęcają by nie przychodzić na ostatnią chwilę. Przy wejściu na halę będą rozdawane bilety, które pozwolą kontrolować liczbę osób na trybunach. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godz. 17.