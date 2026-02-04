Ślizgawki dopasowane dla każdego

Lodowisko Helena to miejsce dla każdego – rodzin z dziećmi, osób uczących się jazdy i tych, którzy na łyżwach czują się naprawdę pewnie. Wsłuchując się w potrzeby różnych grup, wprowadzamy nowość w harmonogramie ślizgawek, która pozwoli także miłośnikom szybszej, dynamicznej jazdy znaleźć odpowiedni czas dla siebie.

Nowa formuła będzie obowiązywała w piątki (od 6 lutego) o godzinie 18:00 i skierowana będzie do osób bardziej zaawansowanych. To propozycja dla tych, którzy potrafią swobodnie poruszać się po tafli, kontrolują prędkość i chcą pojeździć płynniej oraz szybciej niż podczas standardowych ślizgawek, gdzie z lodu korzystają osoby o bardzo różnym poziomie umiejętności.

Jednocześnie warto podkreślić, że „szybciej” nie oznacza „bez zasad”. Nadal obowiązują reguły regulaminu dotyczące bezpiecznego korzystania z lodowiska, a nad przebiegiem ślizgawki czuwać będzie obsługa obiektu. Zależy nam na tym, by stworzyć przestrzeń do dynamicznej jazdy, ale bez niepotrzebnego ryzyka i sytuacji zagrażających innym użytkownikom tafli.

Komfortowe warunki jazdy dla rodzin z dziećmi, którzy szukają mniej dynamicznej sesji, zapraszamy w soboty na godzinę 13:10. Na tej ślizgawce możecie wspólnie uczyć się jazdy na łyżwach i w kontrolowanych warunkach stawiać pierwsze kroki w tej dyscyplinie.

Pozostałe ślizgawki w harmonogramie Lodowiska Helena zostały zaplanowane tak, aby każda grupa mogła znaleźć dogodny termin dla siebie. We wtorki i czwartki zapraszamy o godzinie 18:00 na sesje, podczas których tafla jest częściowo wydzielona na zajęcia nauki jazdy na łyżwach, a następnie o 19:10 na ogólną ślizgawkę. W piątki ślizgawki odbywają się o 18:00 oraz 19:10, przy czym wcześniejsza sesja dedykowana jest osobom bardziej zaawansowanym. W soboty ślizgawki rozpoczynają się o 13:10 – jest to sesja skierowana do rodzin z dziećmi – a następnie o 14:20, 15:30 i 16:40. W niedziele obowiązuje identyczny układ godzin: 13:10, 14:20, 15:30 oraz 16:40.

Zapraszamy na lodowisko Helena.