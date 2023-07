Sobota pod znakiem sportów wodnych

Bulwar nad rzeką Elbląg to wyjątkowe miejsce, o czym wiemy nie od dziś. W sobotę nabierze ono jeszcze więcej kolorytu i przyciągnie naszą uwagę mnóstwem bezpłatnych atrakcji i konkursów, a to wszystko dzięki Festiwalowi Sportów Wodnych. Czeka nas dzień pełen pokazów, zabawy na wodzie i w pobliżu rzeki!

Festiwal Sportów Wodnych powraca na rzekę Elbląg. Już w tę sobotę ponownie będziemy mogli wziąć udział w przejażdżkach na łodziach oraz holowanych zabawkach, spróbować pokonać 20-metrowy ślizg, skorzystać z animacji, zobaczyć pokazy flyboard (hydro-odrzutowa deska), a także bawić się w rytmie muzyki szantowej, smakując przy tym potraw ze wszystkich stron świata. A to jeszcze nie koniec atrakcji zaplanowanych na najbliższy weekend. Po kolei.

Dzień rozpoczniemy na piaszczystym boisku Grupy Wodnej. W tym miejscu o 10:00 wystartuje turniej siatkówki plażowej o Puchar Prezydenta Elbląga, w którym wezmą udział dwuosobowe zespoły. Zgłoszenia przyjmowane były poprzez formularz, a do uczestnictwa w turnieju zgłosił się komplet 16 drużyn.

Następnie przejdziemy do „menu głównego”, a więc otwarcia III Festiwalu Sportów Wodnych. W południe imprezę zainaugurują pokazy flyboard, a swoje akrobacje zaprezentują nam najlepsi fachowcy w kraju w tej dziedzinie, a więc Artur Zakrzewski oraz Kajetan Sikorski.

Podczas Festiwalu każdy zainteresowany będzie mógł wziąć udział w darmowych przejażdżkach po rzece Elbląg. Z przystani Grupy Wodnej cyklicznie będą wypływać motorowe łodzie, a także przynoszące olbrzymią frajdę holowane zabawki. Ponadto tuż obok przystani pojawi się 20-metrowa wodna ślizgawka, po której zjeżdżać można na specjalnej desce lub na własnych dmuchańcach. Materace, kółka i inne zabawki mile widziane!

W części rekreacyjnej nie zabraknie miejsca na uwielbiane przez wszystkie dzieci animacje, przygotowane przez Fabrykę Dobra. Będą to brokatowe tatuaże, malowanie twarzy, bańki mydlane i wiele innych, wszystko dostępne w pełni bezpłatnie. Zabawę dopełni Piana Party.

To jednak nie koniec atrakcji przygotowanych na ten weekend. Po zakończeniu części sportowej zapraszamy na Bulwar Zygmunta Augusta, gdzie do późnych godzin wieczornych będą towarzyszyć nam szantowe koncerty oraz food trucki, serwujące najróżniejsze potrawy z różnych zakątków świata. Kto nie zdąży spróbować wszystkiego, będzie mógł to zrobić także w niedzielę.

Festiwal Sportów Wodnych swoją obecność zaznaczy także poza granicami Elbląga, a dokładniej w Suchaczu. W miejscowej marinie odbędą się dwudniowe Regaty o Puchar Jachtklubu Elbląg.

PROGRAM

Turniej siatkówki plażowej o Puchar Prezydenta Elbląga – 22 lipca

10:00 – boisko Grupy Wodnej

III Festiwal Sportów Wodnych (przystań Grupy Wodnej) – 22 lipca

12:00 – uroczyste otwarcie imprezy

12:00 – 16:00 – dwudziestometrowa wodna ślizgawka

12:05 – pokaz flyboard

12:15 – przejażdżki po rzece Elbląg – zabawki wodne holowane za łodziami

13:00 – pokaz flyboard

13:30 – przejażdżki po rzece Elbląg łodziami motorowymi

14:30 – pokaz flyboard

15:00 – przejażdżki po rzece Elbląg - zabawki wodne holowane za łodziami

15:30 – Piana Party

16:00 – zakończenie Festiwalu Sportów Wodnych

Szanty nad rzeką Elbląg, Bulwar Zygmunta Augusta – 22 lipca

16:00 – Zejman i Garkumpel (koncert dla dzieci)

17:10 – Roman Tkaczyk

18:20 – Zejman i Garkumpel

19:30 – Arek Wlizło Trio

20:40 – The Nierobbers

Festiwal Smaków Food Trucków, Bulwar Zygmunta Augusta – 22-23 lipca

Sobota godz. 12:00 – 22:00

Niedziela godz. 12:00 – 20:00

Regaty o Puchar Jachtklubu Elbląg, Marina Suchacz – 22-23 lipca

Sobota, 22 lipca

11:00 - Otwarcie Regat i odprawa uczestników

12:00 - Start wyścigów

18:00 – Wieczór przy ognisku i koncert szantowego w Marinie Suchacz

Niedziela, 23 lipca

11.30 - Start wyścigów

15:30 - Podsumowanie i zakończenie Regat

Na III Festiwal Sportów Wodnych zaprasza Prezydent Elbląga Witold Wróblewski. Organizatorami są Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Partnerzy: Jachtklub Elbląg, Grupa Wodna, Marina Suchacz, Fabryka Dobra, Festiwal Smaków Food Trucków.