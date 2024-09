Spal kalorie, zyskaj endorfiny! 

Zajęcia fitness to doskonały sposób na poprawę kondycji, zdrowia i samopoczucia. Niezależnie od poziomu zaawansowania, każdy może znaleźć coś dla siebie – od spokojnych ćwiczeń wzmacniających, po intensywne treningi spalające kalorie. Regularna aktywność fizyczna nie tylko wspiera redukcję stresu, ale także kształtuje sylwetkę i buduje pewność siebie. Poznaj ofertę zajęć „Aktywuj się z MOSiR-em” odbywających się w salach fitness.

Zumba

Zumba to dynamiczna forma fitnessu, która łączy taniec z elementami aerobiku, oferując wyjątkową zabawę przy rytmach muzyki latynoskiej. Uczestnicy uczą się prostych układów tanecznych, co sprawia, że trening staje się przyjemnością, a nie obowiązkiem. Regularne zajęcia pomagają poprawić kondycję, spalić kalorie i zwiększyć elastyczność. To także świetny sposób na zrelaksowanie się i nawiązanie nowych znajomości.

wtorki – 19:30 grupa początkująca; 20:30 grupa zaawansowana, czwartki - 19:30 grupa zaawansowana; 20:30 grupa początkująca – sala fitness Lodowiska Helena

Zumba kids

Zumba Kids to energiczne zajęcia taneczno-ruchowe, stworzone specjalnie dla dzieci, które łączą zabawę z aktywnością fizyczną. W rytmach muzyki latynoskiej i popularnych hitów dzieci uczą się prostych układów tanecznych, jednocześnie rozwijając koordynację oraz pewność siebie. To świetny sposób na promowanie zdrowego stylu życia, budowanie kondycji i wspólne spędzanie czasu w radosnej atmosferze.

soboty – 10:00 dzieci od 4 do 6 lat; 11:00 dzieci i młodzież od 7 do 12 lat – sala fitness Lodowiska Helena

Turbo spalanie

To intensywne zajęcia fitness, które łączą różnorodne ćwiczenia cardio i siłowe, mające na celu szybkie spalanie kalorii i poprawę kondycji. Treningi są dynamiczne i angażują całe ciało, co pozwala na efektywne modelowanie sylwetki oraz zwiększenie wytrzymałości. To idealna opcja dla osób szukających mocnego wysiłku i szybkich efektów w krótkim czasie.

poniedziałki, środy - 19:15; piątki – 18:15 – sala fitness Lodowiska Helena

Joga

Joga to harmonijne połączenie ćwiczeń fizycznych, oddechowych i medytacyjnych, które wspierają zarówno ciało, jak i umysł. Regularna praktyka poprawia elastyczność, siłę oraz równowagę, a także pomaga redukować stres i napięcie. Dzięki skupieniu na oddechu i uważności, joga sprzyja osiągnięciu wewnętrznego spokoju i lepszego samopoczucia na co dzień.

poniedziałki, środy – 18:00; piątki – 17:00 – sala fitness Lodowiska Helena

Zdrowy kręgosłup

Zajęcia "Zdrowy Kręgosłup" są skierowane do osób pragnących zadbać o swoją postawę i wzmocnić mięśnie stabilizujące kręgosłup. Ćwiczenia skupiają się na poprawie elastyczności, wzmocnieniu mięśni pleców oraz korygowaniu wad postawy, co pomaga w zmniejszeniu bólu i napięcia. Regularne uczestnictwo w tych zajęciach może znacznie poprawić komfort codziennego funkcjonowania i zapobiegać problemom z kręgosłupem w przyszłości.

środy – 19:15 – sala fitness Krytej Pływalni

Bilety można nabywać tuż przed zajęciami w kasie lodowiska. Istnieje możliwość korzystania z kart: Multisport, Fit Profit, Medicover, PZU Sport. Zachęcamy także do zapoznania się z ofertą karnetów, dzięki którym łatwo i szybko można opłacić bilet wstępu na obiekty MOSiR oraz nabyć wejściówki na wszystkie zajęcia programu Aktywuj się z MOSiR-em.