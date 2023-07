Sportowy tydzień z MOSiR-em

Wakacje trwają, a więc starują kolejne bezpłatne imprezy. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza na festyn na Torze Kalbar, turniej tenisa stołowego i wycieczkę kajakową. Otwarte są także nasze obiekty, na których aktywnie można spędzić czas. Sprawdź co się będzie działo.

Festyn z okazji Dnia Bezpiecznego Kierowcy (wtorek, 16:00)

Tradycyjnie w dniu patrona kierowców, czyli św. Krzysztofa, promujemy bezpieczeństwo na drogach, zasady ruchu drogowego i zachęcamy do wspólnej zabawy. Na Torze Kalbar w najbliższy wtorek rozpocznie się festyn, na którym przygotowane będą najróżniejsze atrakcje dla całych rodzin. Pojawią się dmuchańce, tory przeszkód, pokazy sprzętu policji, straży pożarnej oraz wojska, a także gadżety od WORD Elbląg. Będzie można postrzelać na stanowisku paintballa, skorzystać z animacji dla najmłodszych, w tym strzelania z łuku. Jesteśmy w godzinach 16:00-19:00.

I Turniej Tenisa Stołowego (czwartek, 10:00)

W sali tenisa stołowego w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Al. Grunwaldzkiej odbędzie się pierwszy wakacyjny turniej w tej dyscyplinie. Będziemy bawić się i rywalizować w trzech kategoriach. Zapraszamy dzieci i młodzież oraz dorosłych do gry. Udział bezpłatny. Zapisy w biurze zawodów przed rozpoczęciem imprezy.

Wycieczka kajakowa (niedziela, 10:00)

Dużą popularnością cieszą się wycieczki kajakowe po rzece Elbląg. W niedzielę, 30 lipca znów popłyniemy razem z przewodnikiem PTTK, wsłuchując się w jego opowieści i podziwiając przyrodę. Start z przystani kajakowej przy ul. Radomskiej. Udział bezpłatny. Zapisy poprzez formularz online tutaj.

Biegaj z Team Karaś Elbląg (pon., śr., pt., 18:30)

Jeżeli chcesz biegać w doborowym towarzystwie, zapraszamy na darmowe treningi z Team Karaś Elbląg. Grupa pasjonatów zaprasza w poniedziałki, środy i piątki na wspólne bieganie, które rozpoczyna się o 18:30 przy muszli koncertowej w Bażantarni.

Rolkowisko oraz strefa gier (pon.-pt., 10:00-18:30)

Na Lodowisku Helena możecie bezpłatnie korzystać z nowej nawierzchni do jazdy na rolkach i wrotkach oraz strefy gier i zabaw. Zabawę na Rolkowisku urozmaica 90-minutowa sesja z muzyką, która startuje o godzinie 17:00. W strefie znajdują się stoły do cymbergaja, piłkarzyków, ping-ponga, trampoliny oraz mini tor do kręgli.

Zajęcia z UKS Wikingowie (wtorek-czwartek 17:00-18:30 i środa 18:45-20:15)

Na Rolkowisku odbywają się także darmowe zajęcia ogólnorozwojowe (wtorek i czwartek) oraz treningi hokeja na rolkach dla dorosłych (środa). Zajęcia dla dzieci i młodzieży rozpoczynają się o 17:00, natomiast dorosłych zapraszamy o 18:45 na półtoragodzinny trening połączony z grą.

Tor Kalbar (codziennie, 9:00-21:00)

Trwają wakacje, a to oznacza jeszcze więcej aktywnej zabawy na Torze Kalbar. Oprócz toru wrotkarskiego czekają na Was wielofunkcyjne boiska do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej/nożnej, a także dwa korty do tenisa, które jako jedyne podlegają opłacie i rezerwacji (tel. 537 443 376).

Pełny harmonogram bezpłatnych wydarzeń, w ramach programu Wakacje z MOSiR-em, dostępny jest na stronie MOSiR tutaj.