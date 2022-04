Sportowy weekend z MOSiR

W weekend odbędą się kolejne imprezy sportowe oraz inne atrakcje, zorganizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Zapraszamy na rowery, biegi w Bażantarni oraz dmuchany wodny tor przeszkód w CRW Dolinka.

Nowe wodne tory przeszkód w CRW Dolinka

W Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka po raz kolejny pojawią się dmuchane tory przeszkód. W dwóch basenach znajdą się więc atrakcje i dla dzieci, i dorosłych. Z torów będzie można skorzystać już od piątku rano aż do niedzielnego wieczoru (8-10 kwietnia). W basenie sportowym znajdzie się większy tor, dla trochę starszych użytkowników. Będzie można sprawdzić zupełnie nowe przeszkody, inne od tych, które poprzednio odwiedziły nasze miasto. W strefie rekreacyjnej pojawi się natomiast mniejsza wersja toru, który przeznaczony będzie dla najmłodszych. Przy każdym z torów znajdować się będą ratownicy, którzy zadbają o bezpieczeństwo wszystkich osób. Wejście w cenie zwykłego biletu na basen.

Tor wrotkarski Kalbar

Rozpoczął się sezon wrotkarski na Torze Kalbar, który dostępny jest dla rolkarzy, wrotkarzy, dzieci na rowerkach biegowych i hulajnogach. W centrum obiektu znajdują się boiska do koszykówki i siatkówki oraz boisko do piłki nożnej i ręcznej. To bezpłatne atrakcje, dostępne codziennie 8-20. Oprócz tego można wynająć dwa korty tenisowe. Szczegóły rezerwacji dostępne są tutaj.

Leśna orientacja w Bażantarni

Przed nami siódma runda Grand Prix Elbląga w Biegach na Orientację. Start pierwszej wiosennej edycji odbędzie się w sobotę, 9 kwietnia o godz. 10:00 przy wiacie Irenka. Na zawody zapisać się można drogą mailową, telefoniczną lub wyjątkowo na miejscu w biurze zawodów. A zasady są bardzo proste – celem każdego uczestnika jest jak najszybsze pokonanie trasy poprzez odnajdywanie ukrytych w przestrzeni parku leśnego Bażantarnia punktów kontrolnych. W tym celu uczestnicy mają do pomocy szczegółową mapę.

Puchar Polski w szachach i Mistrzostwa Województwa w tenisie stołowym

W sobotę i niedzielę (9-10 kwietnia) w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR odbędzie się PGNiG Termika Puchar Polski w szachach. Ponad 300 zawodników powalczy w turnieju, który wpisuje się w cykl czterech takich imprez. Pula nagród w całym cyklu wyniesie 300.000 zł. W sobotę rozpoczęcie pojedynków o 9:00, w niedzielę o 10:00.

EKS Mlexer zaprasza na mistrzostwa Województwa w kategoriach młodzik i kadet. Turniej odbędzie się w sobotę, 9 kwietnia, od 9:00 w hali przy ul. Kościuszki 77a.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest współorganizatorem obu tych wydarzeń sportowych.

Rowerami ku paprociom

Miejskie Wycieczki Rowerowe zagoszczą nieco dłużej na Wysoczyźnie Elbląskiej i po marcowych poszukiwaniach jodły Jagny teraz spróbujemy poszukać paproci pióropusznika strusiego. Wycieczka do Rezerwatu Pióropusznikowy Jar rusza w niedzielę, 10 kwietnia o godz. 10:00 z pętli przy ulicy Ogólnej, udział jest bezpłatny. Zobacz mapę – 55 km. Dla każdego będzie słodkie wsparcie energetyczne.