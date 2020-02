Sportowy weekend z portEl.pl

Dwie drużyny Olimpii oraz piłkarze ręczni Wójcika zagrają w najbliższy weekend przed elbląską publicznością. Wyjazdowa potyczka czeka szczypiornistki Startu, które w niedzielę zawalczą o ligowe punkty w Jarosławiu.

Poszukają mistrzów

Klub Sportowy Orzeł, Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapraszają dzieci do udziału w zawodach w łyżwiarstwie szybkim „Szukamy Mistrzów”. Impreza odbędzie w piątek na torze łyżwiarskim „Kalbar” przy ul. Agrykola, początek o godz. 16. Zawody zostały podzielone na starty dla amatorów jak i zawodników już trenujących. Więcej informacji tu.

Concordia w Gdyni

Po pięciu meczach kontrolnych, w których pomarańczowo-czarni ponieśli komplet porażek, w końcu przyszło przełamanie. W minioną środę elblążanie pokonali w Gdańsku II-ligowego Gryfa Wejherowo 4:0 i w kolejnym meczu kontrolnym chcieliby pójść za ciosem. Trener Adam Boros przyglądał się umiejętnościom kolejnych testowanych graczy, podobną okazję będzie miał w sobotnim sparingu, kiedy to jego zespół zmierzy się z III-ligowym Bałtykiem. Mecz zostanie rozegrany w Gdyni o godz. 11.

Olimpia z rezerwami Arki

Żółto-biało-niebiescy rozegrali do tej pory pięć meczów kontrolnych, z czego trzy zakończyły się ich porażką, natomiast dwa wygraną. Przed tygodniem piłkarze Olimpii mieli zmierzyć się z Huraganem Morąg, jednak spotkanie zostało odwołane. Kolejnym sparingpartnerem podopiecznych Adama Noconia będzie Arka II, która przyjedzie do Elbląga w sobotę. Gdynianie nie powinni być dla Olimpii wymagającym przeciwnikiem, bo na co dzień rywalizują w IV lidze w grupie pomorskiej. Elblążanie będą mieli zatem dobrą okazję by strzelić kilka goli. Początek meczu na boisku przy ul. Skrzydlatej o godz. 11:30.

Rezerwy Olimpii z Jaguarem

Młodzi piłkarze Olimpii są do tej pory niepokonani w meczach sparingowych. Podopieczni Szymona Wagi wygrali cztery sparingi, warto wspomnieć że przed tygodniem strzelili aż sześć goli Polonii Pasłęk. Przed żółto-biało-niebieskimi kolejne spotkanie, tym razem z zespołem, który rywalizuje w IV lidze, z tym że w grupie pomorskiej. Jaguar Gdańsk przyjedzie do Elbląga w sobotę, mecz zostanie rozegrany na boisku przy Skrzydlatej o godz. 16.

Meblarze z Tytanami

Szczypiorniści KS Meble Wójcik czekają na pierwszą wygraną w 2020 roku. Dwa pierwsze mecze rundy rewanżowej elblążanie przegrali i liczą, że w sobotę uda im się w końcu zwyciężyć. Okazja ku temu będzie doskonała, bo do Elbląga przyjedzie drużyna zajmująca ostatnie miejsce w I-ligowej tabeli. Zespół Grzegorza Czapli nie może jednak lekceważyć przeciwnika, bo w w miniony weekend odniósł pierwsze zwycięstwo w sezonie i na pewno jest mocno podbudowany tą wygraną. Pojedynek Meblarzy z Tytanami Wejherowo rozegrany zostanie w hali przy al. Grunwaldzkiej, początek o godz. 17. Wstęp wolny.

Mlexer zaprasza na mecz

W niedzielę drużyna EKS Mlexer rozpocznie rundę rewanżową w rozgrywkach o mistrzostwo III ligi w tenisie stołowym. Elblążanie rozegrają mecz z OSIR Jeziorany w hali przy al. Grunwaldzkiej, początek o godz. 11.00. Wstęp wolny.

Start w Jarosławiu

Przed elbląskim Startem mecz w Jarosławiu z tamtejszym JKS Eurobud. W tym sezonie drużyny mierzyły się już ze sobą dwa razy i dwukrotnie lepsze były jarosławianki. Zespół byłej zawodniczki EKS Magdy Balsam jak na beniaminka PGNiG Superligi radzi sobie bardzo dobrze. Obecnie z dorobkiem dwudziestu sześciu punktów zajmuje czwarte miejsce w ligowej tabeli. Start zgromadzi cztery oczka mniej i plasuje się na pozycji szóstej. Liczymy na to, że zespół Andrzeja Niewrzawy w końcu znajdzie patent na JKS i do Elbląga wróci z kompletem punktów. Początek niedzielnego meczu o godz. 19.