Sportowy weekend z portEl.pl

Na ten moment długo czekali kibice Olimpii. W końcu, po kilkunastu tygodniach przerwy, elblążanie zagrają na własnym boisku. III-ligowe rozgrywki wznowią piłkarze Concordii, jednak pierwszy mecz zagrają na terenie rywala. Wyjazdowe mecze czekają też Start i Wójcika. W naszym mieście będzie można wziąć udział w biegu z okazji Dnia Kobiet.

Start w Lubinie

Szczypiornistki Startu są w drodze do Lubina, gdzie dziś wieczorem zmierzą się z tamtejszym Zagłębiem. Elblążanki w tym sezonie dwukrotnie przegrały z Miedziowymi, jednak najmniejszą możliwą różnicą bramek. Faworytem dzisiejszej potyczki będzie jednak zespół Bożeny Karkut, który od jedenastu kolejek nie zaznał goryczy porażki. Lubinianki celują w złoto, zatem nie mogą sobie pozwolić na porażkę z niżej notowanym Startem. Zespół Andrzeja Niewrzawy chciałby sprawić w Lubinie niespodziankę, a przede wszystkim rozegrać dobre zawody. Początek rywalizacji o godz. 18:30.

Charytatywny turniej piłki nożnej

Stowarzyszenie Lepszy Elbląg zaprasza na Charytatywny Turniej Halowej Piłki Nożnej dla Piotra Dłuszczakowskiego, który cierpi na czterokończynowe porażenie dziecięce. Turniej rozpocznie się w sobotę od godz. 9 w III Liceum Ogólnokształcącym. Więcej informacji tu.

Concordia w Wasilkowie

Piłkarze nożni Concordii, po kilku sparingach, w końcu zawalczą o ligowe punkty. Pierwszym przeciwnikiem pomarańczowo-czarnych w 2020 roku będzie KS Wasilków, który nie radzi sobie dobrze w III lidze. Gospodarz sobotniego meczu w osiemnastu meczach zdołał wywalczyć tylko osiem punktów i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. W pierwszej rundzie elblążanie pokonali KS 2:1 i przynajmniej na podobny rezultat liczą w meczu rewanżowym. Zespól Adama Borosa ma na swoim koncie dwadzieścia sześć punktów i plasuje się na dziewiątej pozycji. Dzięki wygranej w Wasilkowie Concordia mogłaby awansować w ligowej tabeli. Początek sobotniego meczu o godz. 13.

Olimpia z GKS

Żółto-biało-niebieskich po raz ostatni mogliśmy zobaczyć na stadionie przy Agrykola 30 listopada. Elblążanie wznowili rozgrywki w miniony weekend i sprawili swoim kibicom miłą niespodziankę, bo zremisowali w Łodzi z liderem II-ligowych rozgrywek. Podopieczni Adama Noconia chcieliby pójść za ciosem i w sobotę urwać punkty kolejnemu wyżej notowanemu rywalowi. GKS Katowice to zespół, który, podobnie jak Widzew, myśli o awansie i nie będzie chciał sobie pozwolić na stratę punktów w Elblągu. Na własnym boisku katowiczanie nie zdołali jednak pokonać Olimpii i liczymy na to, że podobnie będzie w Elblągu. Oba zespoły dzieli osiem punktów, a pomiędzy nimi w ligowej tabeli znajduje się się jedynie Resovia. Czy naszej drużynie uda się zmniejszyć dystans do GKS, dowiemy się w sobotni wieczór. Początek meczu na Stadionie Miejskim przy Agrykola o godz. 17.

Meblarze w Wągrowcu

Szczypiorniści KS Meble Wójcik Elbląg fatalnie rozpoczęli rok 2020. Podopieczni Grzegorza Czapli przegrali cztery mecze, musieli uznać wyższość zespołów, które były w ich zasięgu. Teraz Meblarzy czeka jeszcze trudniejsze zadanie, bo zagrają w Wągrowcu z liderem I-ligowych rozgrywek. Nielba ma aż dwadzieścia punktów więcej od naszej drużyny i elblążanom będzie niezwykle trudno wywieźć chociażby punkt z Wągrowca. Mamy jednak nadzieję, że Meblarze zawalczą o dobry rezultat, a i być może sprawią nam niespodziankę. Początek sobotniego meczu o godz. 18.

Elaktywny Dzień Kobiet

Półmaraton leśny, bieg na 7 km, zawody nordic walking, bieg z przeszkodami OCR i zajęcia rekreacyjne - to wszystko czeka na uczestników Elaktywnego Dnia Kobiet, który odbędzie się w Bażantarni w niedzielę, 8 marca. Start i meta będą na polanie za muszlą koncertową w Bażantarni. Początek o godz. 11. Więcej informacji tu.