Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend IV-ligowe drużyny piłkarskie zawalczą o ligowe punkty poza Elblągiem. Pierwsza drużyna Olimpii swój mecz rozegra przed własną publicznością, jednak dopiero w poniedziałek. Z kolei piłkarki i piłkarze ręczni rozegrają mecze kontrolne.

Rezerwy sprawdzą lidera

Po remisie w małych derbach, druga drużyna Olimpii Elbląg o punkty powalczy w sobotę w Kętrzynie z miejscową Granicą. To nie będzie łatwy mecz: gospodarze są liderem IV ligi z kompletem punktów i w rozgrywkach ligowych nie stracili jeszcze bramki. Być może w drużynie rezerw zagrają piłkarze z szerokiej kadry pierwszej drużyny. Początek spotkania w Kętrzynie o godzinie 17.



Concordia musi odblokować celowniki

W drugiej kolejce IV ligi Concordia wysoko pokonała Błękitnych Orneta 6:1. I od tamtej pory coś się w pomarańczowo - czarnym mechanizmie zacięło. W dwóch kolejnych meczach (WPP i ligowym) podopieczni Krzysztofa Machińskiego nie zdobyli bramki. W sobotę też łatwo nie będzie. Pomarańczowo - czarni podejmą Mrągowię Mrągowo. Mecz odbędzie się na boisku w Starym Polu. Początek spotkania o godzinie 17.

Zatoka z Mazurem o pierwsze zwycięstwo

Zatoka Braniewo w ubiegłej kolejce wywalczyła pierwszy punkt w aktualnym sezonie. W sobotę Smoki na wschodnich kresach województwa powalczą o pierwsze zwycięstwo. Ich rywalem będzie Mazur Ełk, który po trzech kolejkach ma na swoim koncie trzy punkty za zwycięstwo z Pisą Barczewo. Początek spotkania o godzinie 17.

Mecze kontrolne szczypiornistów

EKS Start Elbląg będzie gospodarzem trzydniowego turnieju, w którym zagra osiem drużyn. Mecze rozgrywane będą w hali przy al. Grunwaldzkiej od soboty do poniedziałku, natomiast elblążanki rywalizację w turnieju rozpoczną dopiero od niedzielnego ćwierćfinału. Więcej informacji na temat imprezy w tym artykule. Warto dodać, że kibice będą jednak mogli obserwować spotkania w hali, natomiast w niedzielę o godz. 16:30 podczas Święta Chleba, będzie miała miejsce prezentacja drużyny. Mecze kontrolne czekają też szczypiornistów KPR, którzy udadzą się do Wejherowa, by tam zmierzyć się z Tytanami oraz SPR Żukowo II.

Olimpia z Motorem

Żółto-biało-niebiescy mecz 6. kolejki rozegrają dopiero w poniedziałkowy wieczór, a ich przeciwnikiem będzie Motor Lublin. Póki co lepiej w bieżących rozgrywkach spisują się elblążanie, którzy wygrali trzy mecze, ponieśli jedną porażkę i raz podzieli się punktami. Z kolei lubelska ekipa ma na swoim koncie dwa zwycięstwa, dwie porażki i jeden remis. Zespoły dzielą trzy oczka, jednak to rywale są bardziej bramkostrzelni, bo do tej pory zdobyli dwanaście goli, przy sześciu Olimpii. Elblążanie postarają się zastopować napastników Motoru i zgarnąć trzy punkty. Początek poniedziałkowego meczu na stadionie przy Agrykola o godz. 18:15.