Dwie wygrane Startu

Szczypiornistki EKS rozegrały dwa mecze kontrolne z Varsovią Warszawa. Piłkarki Startu okazały się lepsze od I-ligowca w obu meczach.

Do startu PGNiG Superligi kobiet pozostały dwa tygodnie. Piłkarki Startu rozegrały już kilka meczów kontrolnych. Najpierw rywalizowały w Koszalinie z tamtejszymi Młynami Stoisław, z którymi przegrały różnic trzech goli, a następnie wzięły udział w turnieju w Piotrkowie Trybunalskim. Kilka dni później udały się do Gdańska, gdzie zagrały z Varsovią Warszawa. Spotkanie to zakończyło się wygraną EKS 31:21. Z tym I-ligowcem zaplanowano także drugi sparing, tym razem w Elblągu. Ponownie lepsze okazały się podopieczne Marcina Pilcha, tym razem wgrywając różnicą jedenastu trafień (39:28). W meczach z warszawiankami zagrać nie mogły cztery zawodniczki: Nikola Szczepanik, Katarzyna Cygan, Paulina Kopańska oraz Patrycja Kozak.

- Mamy za sobą intensywny okres - powiedział Marcin Pilch. - Praktycznie to co sobie założyliśmy, zrealizowaliśmy na miejscu i na obozie. Po powrocie z obozu weszliśmy w spokojne granie. Mecz sparingowy w Koszalinie był pierwszym mocniejszym przetarciem. Później turniej w Piotrkowie i teraz dwa mecze z Varsovią. Mieliśmy trochę problemów zdrowotnych. Po turnieju wypadły nam dwie kluczowe zawodniczki. Katarzyna Cygan skręciła staw skokowy, a Patrycja Kozak złamała nos i mają przerwę dwu-trzy tygodniową. Pojawiły się też przerwy poszczepienne w treningach. Nikola Szczepanik powinna za tydzień wrócić do treningów, Paulina Kopańska zaczyna powoli trenować po kontuzji na kadrze. Sytuacja się stabilizuje, ale cały czas brakuje nam ich w treningu. Z dwóch ostatnich sparingów nie jestem do końca zadowolony, traciliśmy dużo bramek, było za dużo prostych strat, które się powtarzają. W ataku mieliśmy problem z grą przeciwko strefie 5-1 i tu miałem największe zastrzeżenia w tych meczach - podsumował trener EKS.

W dniach 28-30 sierpnia Start będzie gospodarzem turnieju, w którym zagrają cztery I-ligowe zespoły oraz Młyny Stoisław Koszalin i gospodynie. Mecze zostaną rozegrane w hali przy ul. Grunwaldzkiej bez udziału publiczności. 29 sierpnia, podczas święta Chleba, będzie miała miejsce prezentacja drużyny.

Plan turnieju w Elblągu:

Grupa A:

1. MKS PR Urbis Gniezno

2. KS AZS AWF Warszawa

3. SPR Gdynia

Grupa B:

1. Varsovia Warszawa

2. UKS PCM Kościerzyna

3. Sambor Tczew

Zespoły rozstawione w ćwierćfinale:

Młyny Stoisław Koszalinie, EKS Start Elbląg

Terminarz gier:

28.08 (sobota, czas gry 2x25 minut, wygrani grupy A i B awansują do półfinału turnieju)

godz. 13:00 A1 - A2

godz. 14:15 B1 - B2

godz. 15:30 A1 - A3

godz. 16:45 B1 - B3

godz. 18:00 A2 - A3

godz. 19:15 B2 - B3

29.08 (niedziela, czas gry 2x30 minut)

godz. 10:00 ćwierćfinał A EKS Start Elbląg - drugie miejsce grupa A

godz. 11:45 ćwierćfinał B Młyny Stoisław Koszalin – drugie miejsce grupa B

godz. 13:30 mecz o miejsce VII

godz. 15:15 mecz o miejsce V

godz. 17:00 półfinał A wygrany grupy A - wygrany ćwierćfinał B

godz. 18:45 półfinał B wygrany grupy B – wygrany ćwierćfinał A

30.08 (poniedziałek):

godz. 10:00 mecz o miejsce III przegrany półfinał A - przegrany półfinał B

godz. 11:45 mecz o miejsce I wygrany półfinał A - wygrany półfinał B

godz. 13:15 zakończenie turnieju